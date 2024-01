Ignacio Hernáez, el zaragozano que sufrió un fallo cardiaco en el Circo de los Horrores: “He vuelto a nacer”

Nunca el Circo de los Horrores buscó un efecto de tal magnitud en el público ni tan literal con las hipérboles publicitarias. Un circo del horror que 'paraliza' el corazón. Aunque sería injusto achacar lo ocurrido al espectáculo, de hecho, la coincidencia resultó a todas luces clave para que el final fuera feliz.

Con todo, Suso Silva (Premio Nacional de Circo en 2003), creador y maestro de ceremonias del Circo de los Horrores, nunca imaginó que su despedida de los escenarios, tras más de 20 años de trayectoria, iba a contar con un suceso como el ocurrido el pasado 29 de diciembre en Zaragoza.

El zaragozano Ignacio Hernáez San Martín, de 45 años, sufrió un fallo cardiaco en directo cuando salió al escenario como voluntario en este espectáculo. Había 300 espectadores aquel día. “No recuerdo nada desde el momento en el que me colocaron la capucha. Me desmayé y lo siguiente que recuerdo es aparecer en la cama del hospital 24 horas después. Ahora estoy esperando a que me hagan algunas pruebas”, rememora. “En un principio me iban a trasladar al Royo Villanova, pero al final me trajeron al Clínico”, relata. Hoy, tras su paso por la UCI, y ya en planta, reconoce sentirse todavía incrédulo con lo ocurrido.

Ignacio Hernáez. Heraldo

Aquella noche todo transcurrió “muy rápido” en el interior de la gran carpa junto a la Torre del Agua de Zaragoza. Fue durante uno de los números más afamados del show 'Réquiem’, al quicio de la media noche, durante una simulación de lanzamiento de cuchillos a la que el zaragozano salió de manera voluntaria. En él, una 'vampira' parodia el clásico número del lanzador de cuchillos (sin llevar a cabo el lanzamiento) con un espectador a quien se le cubre la cabeza con una capucha. Un ‘gag’ que el Circo de los Horrores lleva interpretando desde sus comienzos.

“Yo ya sabía que los cuchillos no se llegaban a lanzar en serio, lo he visto muchas veces, es uno de sus números más conocidos”, reconoce el zaragozano. Sin embargo, en ese momento su cuerpo respondió de manera inesperada. Nunca antes le había ocurrido algo así. “Tuve un fallo cardiaco. Casi tengo que dar las gracias de que hubiera sido allí porque había una anestesista en el público que salió a ayudarme. Si me hubiera pasado en casa estando solo no lo habría contado”, reconoce.

La función se suspendió. Y hasta el lugar de los hechos, relata, acudieron tanto efectivos de Bomberos como de Policía Nacional y Local de Zaragoza. “La noche fue maravillosa hasta el último momento, casi vi el espectáculo entero”, afirma. También destaca la calidad del equipo técnico y artístico y de la actriz que interactuó con él esa velada. “Desde aquí quiero dar las gracias al equipo de vigilancia del local que actuó super rápido, a la médico que vino a atenderme y a la gente que me salvó la vida. He vuelto a nacer gracias a ellos”, reconoce, profundamente emocionado.

“Me siento afortunado”

Además, la anestesista que le socorrió aquella noche pasó por el hospital a interesarse por su evolución tan solo unos días después. “De verdad que no tengo palabras suficientes para agradecer lo que han hecho por mí. Hoy me siento afortunado”, admite.

Y es que, desde su cama del Clínico, Hernáez reconoce tener muchas ganas de “empezar de nuevo” y hacer las cosas bien. “Quiero empezar a cuidarme, cambiar las cosas”, admite. El zaragozano es actor, ha tenido apariciones en trabajos como ‘Mari(dos)’, donde interpreta a un quitanieves, o 'El Caso Cullera', donde va vida a un mafioso, entre otros papeles.

Un cierre algo distinto para el sexto montaje escénico de la compañía que lleva girando desde el año 2006, y que tras ‘El origen’, ‘Manicomio’, ‘Cabaret maldito’, ‘Apocalipsis’ y ‘Bacanal’, se despedía de esta manera con ‘Requiem’ en Zaragoza. Se calcula que estos espectáculos han sido vistos por unos 3,5 millones de espectadores en toda España.