Fiebre por las rebajas en Zaragoza: "Venía buscando un abrigo y ya está agotado"

Si los excesos de las fiestas recién terminadas hicieron mella en el bolsillo de los zaragozanos, por ahora no se nota. Cientos de personas abarrotan este domingo las tiendas del centro de la ciudad y las grandes superficies en el que es el primer día oficial de las rebajas de invierno de 2024. El hecho de que no sea un día laborable ha animado aún más a muchos clientes a echarse a la calle, algunos solo a "mirar y pasar el rato" y otros equipados incluso con una lista de los productos que debían encontrar antes de acabar la jornada.

No todos han tenido suerte en ese afán, sin embargo, porque la elevada afluencia ha provocado que a media mañana ya se hubieran agotado algunas prendas en los establecimientos de moda más populares. "Yo venía buscando un abrigo en concreto, porque me parecía muy caro y preferí esperar a las rebajas, pero ya no lo he encontrado. Creo que lo ha comprado mucha gente porque se ha hecho muy viral en Instagram", lamentaba Cristina de Ramos, que no obstante veía la parte positiva. "Así no gasto, que tampoco me hacía tanta falta", se consolaba la joven.

Otros, por el contrario, abandonaban El Corte Inglés de la glorieta Sasera cargados ya con varias bolsas, y eso que ni siquiera pretendían en un principio comprar nada. "Hemos venido para cambiar algunas cosas de los regalos de Navidad que estaban mal de talla", comentaba María Estopiñá, que iba acompañada de su marido y su hija. Al final, explicaba, habían encontrado varias cosas que estaban "bastante bien de precio", por lo que no les ha importado hacer un gasto imprevisto.

En el otro lado, los trabajadores a los que les ha tocado pasar este día de domingo se empleaban a destajo. En otra tienda del paseo de la Independencia, una de las dependientas aseguraba, sin dejar de doblar una pila de pantalones, que estaba siendo "un no parar". "Pensaba que sería más tranquilo, pero parece que la gente tiene muchas ganas de comprar. Al principio no tanto, pero ahora no paran de entrar", indicaba.