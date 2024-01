El fin de los problemas de climatización del Mercado Central se alarga hasta 2025

El fin de los problemas de climatización del Mercado Central se alargará hasta 2025. El presupuesto de este año reserva 450.000 euros para las obras de acondicionamiento, pero deja el grueso de la inversión –otros 700.000– para el próximo ejercicio. Recientemente se han instalado cortinas de aire en las ocho puertas para mitigar las bajas temperaturas, una solución que, según cuentan los detallistas, resulta "insuficiente" en días de frío como los de estas últimas semanas.

La idea de la anterior concejala de Economía, Carmen Herrarte, era dejar el proyecto "lanzado" antes de las elecciones, pero, por el momento, sigue pendiente de licitación. La intención es instalar 126 ventanas motorizadas que se abrirán "en paralelo" para no provocar reflejos ni anomalías visuales, una propuesta que cuenta con la autorización de Patrimonio y que ayudará tanto a regular la temperatura como a extraer el humo en caso de incendio. El hecho de que el Mercado sea Bien de Interés Cultural hizo que se rechazasen hasta dos proyectos por su impacto visual, pero una vez superado este escollo, los comerciantes no entienden que se deje pasar el tiempo.

Especialmente teniendo en cuenta que las labores se prolongarán de cinco a seis meses. La presidenta de los detallistas, Esther Pérez, asegura que en diciembre el termómetro ha llegado a bajar a los tres grados bajo cero y que en las últimas semanas, la niebla y la humedad han hecho que la sensación térmica fuera aún menor. Esto lo han notado tanto los comerciantes como los cientos de clientes que se acercaron hasta la lonja para hacer las compras de Navidad y fin de año.

El hecho de que las operaciones de carga y descarga se hagan de madrugada, en las horas más frías del día, hace que el problema se sienta especialmente. Durante el día afecta, sobre todo, a los puestos situados en las esquinas, a los del pasillo central –perjudicados indirectamente por la corriente– y a la zona norte, donde tiende a haber más humedad.

"Contábamos con que todo iba a ir más rápido", dice. El propio gerente del Mercado, Fernando Benito, reconoce estar "harto" de esta situación, ya que el problema no solo atañe a los meses de invierno, sino que en verano, ocurre lo mismo los días de más calor. Según explica, las cortinas de aire –similares a las que se utilizan en los grandes almacenes– "ayudan" en días de cinco o diez grados, pero no con el termómetro por debajo. "Toda la parte de arriba está abierta, con lo cual, el frío entra. Si fuera hace cero grados, dentro también, por eso exigimos el cerramiento. Hasta que no se actúe, el problema se va a seguir repitiendo", apunta.

En estos emisores térmicos se habrían invertido unos 47.000 euros, según consta en la web municipal de contratación pública, mientras que el proyecto definitivo requerirá de al menos 1,1 millones, de los que 185.000, según explicaron en su día desde el Consistorio, serán financiados por la Unión Europea. El propio Ayuntamiento reconocía en el contrato la necesidad de acometer "sin mayor dilación" la compra de estos calefactores para lograr una temperatura "confortable" en los bares y los puestos.

Una respuesta satisfactoria

En lo que respecta a los radiadores de gas de la zona central, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, asegura que la respuesta ha sido "satisfactoria".El problema, señalan los comerciantes, es que, sin obras de acondicionamiento en el frente, la solución "tampoco estará para esta temporada". "Estas semanas lo estamos echando mucho en falta, pero lo peor vendrá en verano. Los días de frío son puntuales, pero desde hace unos años, en junio, julio y agosto hace mucho más calor y es más constante", recuerda la presidenta de la asociación de detallistas.

Esto, en todo, caso, no ha repercutido en las ventas. "Afortunadamente seguimos trabajando bien. Tenemos muy buena calidad, buen precio y buenos profesionales que trabajan bien el género, pero es verdad que hay gente que lo nota", agrega Pérez.

"Hemos estado a tope hasta el último momento"

El Mercado Central cerró el pasado viernes una más que "satisfactoria" campaña de Navidad. "Empezó pronto, con compras desde el mes de noviembre, y ha sido muy constante. Hemos estado todos a tope hasta el último momento», señala la presidenta de la asociación de detallistas, Esther Pérez. Pese al encarecimiento de los alimentos fruto de la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) y al aumento que experimentaron productos como el marisco en las horas previas a la Navidad, asegura que los clientes "han respondido", llenando la lonja en días señalados como las vísperas de Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

"Ha ido mejor que otros años. Creo que la gente estaba más dispuesta a gastar, lo que ha hecho que se haya trabajado muchísimo", agrega. La pregunta ahora es cómo se comportará el consumo este 2024. Pese a la mala fama de la cuesta de enero, Pérez explica que la clave estará en el mes de febrero. "A principios de año, festividades como Reyes hacen que no se controle tanto el gasto. Es pasadas las semanas, una vez que llegan las facturas, cuando se nota más", apunta.