Inquietud en Parque Venecia seis meses después de la histórica tormenta: "Todo sigue prácticamente igual"

La histórica tormenta del 6 de julio de 2023 quedará para siempre grabada en la retina de los vecinos de Parque Venecia. Los coches arrastrados por la riada que recorrió con furia el Tercer Cinturón; los conductores encaramados al techo de sus vehículos para intentar salvar su vida; el torrente de agua traspasando el muro del colegio María Zambrano donde horas antes decenas de niños jugaban en unas colonias urbanas... Cuando se espera tormenta miran "inquietos" al cielo. Seis meses después, todo sigue prácticamente igual.

"Si volviese a caer una tormenta así estaríamos en las mismas", resumen José Antonio Andrés, presidente de la asociación de vecinos, y Juan José Carracedo, vocal de la asociación de madres y padres ‘Claros del bosque’. La sensación, dice este último, es que el problema ha sido tomado "a la ligera". "Parece que, como no hubo víctimas mortales, con esto les vale. Está todo parado", lamenta.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo en estos meses varias medidas preventivas, entre las que destacan la sustitución de la boquilla del colector de agua, que ha pasado de medir 1,2 metros de diámetro a 1,8, y la instalación de sensores en el barranco de la Muerte, que permitirían alertar a las autoridades sobre episodios similares para que la respuesta de los equipos de emergencia fuera más rápida. Servirían, también, para tomar la decisión de cerrar el Tercer Cinturón si se estimara necesario por motivos de seguridad, tal y como incluirá el Ayuntamiento en el Plan Municipal de Protección Civil. Estos dispositivos se encuentran colocados junto a la infraestructura del AVE, por donde el barranco entra en la ciudad consolidada, y en la conexión entre el barrio y el centro comercial Puerto Venecia.

Las mayores intervenciones, a pesar de ello, siguen pendientes seis meses después. "No hay máquinas en la zona y ni siquiera sabemos cuándo empezarán las obras", afirma Andrés, que duda de que los trabajos puedan estar acabados antes de terminar el primer trimestre, tal y como les prometió el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. "Hablamos de obras de envergadura. No es algo que pueda hacerse en un mes", señala Carracedo.

Las futuras obras están presupuestadas. El proyecto de cuentas municipales para 2024 destina 1,1 millones de euros para ahondar en la prevención frente a grandes tormentas de carácter extraordinario, una partida que se usará para construir el canal perimetral de 18 metros de ancho y dos de alto que recogerá el agua que baje por la pendiente. Serrano anunció que las labores comenzarían en noviembre, pero aún se está terminando de redactar el proyecto de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), cuya autorización es necesaria para iniciar los trabajos.

Fuentes municipales aseguraron que el documento estará terminado "próximamente" con el objetivo de empezar lo antes posible. La intención es crear un espacio de 240 metros de longitud que, mientras esté seco, se podrá utilizar para pasear o ir en bici y que durante una tormenta será capaz de recoger incluso el doble del agua que cayó aquel día. El Ayuntamiento no ha concretado por ahora otras acciones, aunque en un primer momento se habló incluso de habilitar nuevos depósitos o tanques de tormentas. No obstante, desde Urbanismo recuerdan que en todo caso servirían para aumentar una seguridad que "ya está garantizada".

Ayudas por zona catastrófica

El Consistorio también está a la espera de recibir los 2,6 millones de euros solicitados al Gobierno de España, que aprobó en septiembre del año pasado la declaración de zona catastrófica. El importe corresponde a los daños registrados en los parques y jardines de la ciudad (951.756 euros), en diversos equipamientos (1.005.440) y en viales que quedaron cubiertos de barro, como la avenida de la Policía Local, la calle de Tiziano o la Z-30 en Parque Venecia (525.000). También resultaron afectados los cuarteles de la Policía en La Paz y en Palafox, donde hubo goteras, elementos de control de la Ronda Hispanidad y varios vehículos policiales.

Muchos vecinos reconocen que, desde aquel 6 de julio, no hay día que no consulten la previsión del tiempo. La sensación, afirman, era que todo "iba a ir más rápido". Eso es, al menos, lo que se les prometió durante las primeras reuniones, celebradas en los días posteriores a la tormenta. Desde la asociación piden «acelerar todo lo posible» los trabajos para «reforzar» la seguridad del barrio y dar tranquilidad a las familias, y aseguran que ven con buenos ojos medidas como el eventual corte de la Z-30 en momentos de riesgo. "Nosotros seríamos los más perjudicados, pues no disponemos de más salidas, pero lo primero es la seguridad. Sería lo más natural", apunta Andrés, mientras Carracedo urge soluciones para el colegio.

Un agónico rescate

La mujer estaba agarrada al techo de su coche cuando los Bomberos de Zaragoza han acudido a su rescate.

Mejoras en el hall del Lidl

De tal magnitud fueron los daños sufridos que el supermercado de Lidl, uno de los puntos más castigados, no podrá reabrir hasta después de la Semana Santa, según confirman desde empresa. La nave ha sido vaciada por completo y reabrirá con novedades, ya que, además de reparar todas las instalaciones que resultaron afectadas, "se va a remodelar la zona del hall para evitar futuras inundaciones".

En la obra trabajan unas 30 personas. Primero fue necesario retirar cantidades ingentes de barro y ahora, las tareas se centran en poner a punto el local, sin que todavía se hayan instalado lineales o cajas registradoras. Aunque la compañía no tiene una cifra exacta de daños, confirma que fueron "cuantiosos", y que, en lo que respecta a la plantilla, tras llevarse a cabo las pertinentes negociaciones con los sindicatos, "una parte del personal fue redistribuido en otras tiendas de Zaragoza y el resto se acogió a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo".