El PP insiste en que "no comparte" la visión del interventor y asegura que los 211.241 € que les reclama están "bien justificados"

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza no atenderá, al menos de momento, la petición del interventor, que reclama la devolución de 211.241 euros, por un uso "no justificado" de fondos recibidos en sus grupos municipales. Con respecto al informe de intervención, fuentes del Partido Popular insisten en que se trata de una "interpretación" y "recomendación" del interventor que, según explican, no "comparten" porque "el dinero está bien empleado y justificado".

Desde el grupo municipal popular recalcan, además, que "el reparto de subvenciones se acordó sin objeciones en la Junta de Portavoces" donde se votó y donde están representados no solo el PP, sino también PSOE, ZEC y VOX. Por lo tanto, insisten en que "se gastó de forma correcta" y recuerdan que "durante 4 años desde intervención no se advirtió tal recomendación". Según estas mismas fuentes, ante la "clara falta de lealtad" de la oposición el PP se reserva el "derecho de revisión de acuerdos presentes y pasados".