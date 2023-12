Cambio de delantal en La Almunia para defender la versatilidad del pequeño comercio

Un informático pesando manzanas, la responsable de la lavandería abriendo una merluza, la propietaria de una tienda de ropa preparando pedidos de una carnicería… Parece el inicio de un chiste, pero es la situación que han vivido esta mañana los vecinos de La Almunia de Doña Godina cuando han ido a sus comercios de referencia. Todo ello dentro de la campaña 'Ponte en mi lugar', una iniciativa puesta en marcha por la Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de esta localidad (Aicela) en la que, coincidiendo con el Día de los Inocentes, una treintena de minoristas han intercambiado entre ellos su puesto de trabajo.

"Ya quisimos hacerlo el año pasado, pero no pudimos por falta de tiempo. El objetivo es visibilizar nuestro trabajo, que la gente vea que somos muy versátiles y entre nosotros darnos cuenta de que cada negocio tiene sus particularidades", explica César Fernández, integrante del grupo motor de la entidad, dueño de la tienda de informática Restifer y durante unas horas frutero y verdulero, enfundado con el delantal de la campaña. Desde su punto de vista, lo fundamental de la iniciativa es hacer ver que "se presta un buen servicio y que siempre se busca mejorar" y valora que el sector en la cabecera de Valdejalón es "fuerte y potente" y que siguen "en la lucha" en unos "tiempos complicados".

De esta forma, en la plaza de la Paz, detrás del mostrador de la pescadería que lleva el mismo nombre, Pilar Díez, la propietaria del negocio junto a su marido Alfredo Tejero, explica los pormenores de los distintos productos a Luisa Ruiz, que lleva la cercana lavandería La Colada. "Hay muchas cosas de las que hace Pilar que no sabía. Esto sirve para que tengamos una relación más cercana y que nos conozcamos más", explica Ruiz, que lleva año y medio al frente de la tintorería: "Nosotros siempre tenemos que tener todo en perfecto estado, para que funcione sin problema".

Proyecto almuniense del comercio 'Ponte en mi lugar' JMACIPE

Para Díez, la iniciativa sirve para que se sepa que "son muchas horas de trabajo y no solo de cara al público". "Tienes que venir antes para montar el mostrador y después para dejarlo limpio, para hacer los elaborados caseros de croquetas, hamburguesas, canelones, vieiras u ostras rellenas…", detalla. Personalmente, considera que lo más gratificante son las buenas palabras de la clientela: "Te compensa cuando te dicen que les ha gustado algo que han comprado o de lo que hacemos".

Al otro lado de la plaza, Mariluz Clariana, de la tienda de moda Pasarela, atendía a los consejos de Francisco Valero, responsable de las carnicerías El Calamochino. "Llevo 45 minutos y estoy muy contenta. He visto cómo preparan muchas cosas y que hay mucho esfuerzo que no se ve desde fuera", explica Clariana. Para Valero, la campaña sirve para que "se aprecie toda la profesionalidad que hace falta, porque parece que es todo fácil y no es así".

Para Azucena Garza, vecina de la localidad y que desconocía la iniciativa, ha sido toda una sorpresa. "Me parece genial y muy importante para que se pongan en la piel del otro y se vea cómo es su trabajo diario", incidía esta clienta que salía de la pescadería y dejaba los encargos hechos para el último fin de semana de 2023.