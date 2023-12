El uso de los aseos de una gasolinera motivó el salvaje ataque a dos de sus empleadas

Dos mujeres empleadas en una gasolinera del polígono de Cogullada de Zaragoza permanecen de baja médica debido a las lesiones que les causó un cliente habitual, camionero de profesión, el cual, al parecer, se sintió molesto por el estado de los aseos de la estación de servicio.

Las víctimas, dos hermanas de 49 y 56 años, respectivamente, fueron golpeadas de manera muy violenta y reiterada, especialmente una de ellas, a la que arrastró por el pelo por toda la gasolinera hasta sacarla al exterior, donde le lanzó puñetazos y patadas a la cabeza. La otra salió en su defensa, pero el hombre le pegó un fuerte puñetazo en la cara que la tiró al suelo y se quedó impedida sin posibilidad de levantarse.

Los hechos, como adelantó HERALDO y confirmó este domingo la Jefatura Superior de Policía, se produjeron sobre las 4.50 del 7 de noviembre. Cuando el cliente llegó a la estación de servicio una de las trabajadoras estaba en la zona de caja y la otra, en el exterior, junto a los surtidores.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el camionero entró, se dirigió a la caja y, visiblemente enfadado, comenzó discutir con la empleada y a golpear el mostrador. Al parecer, como luego testificarían las afectadas, les reprochó que días atrás no le hubieran dejado acceder a los baños. Al oír los gritos, la trabajadora que estaba fuera entró para ayudar a su hermana, pero no llegó ni a acercarse porque el hombre se abalanzó sobre ella de forma repentina, la agarró del pelo y arrastró por el suelo mientras le daba patadas.

La Policía se presentó en el lugar alertada por clientes y, al llegar, estaba el agresor. Los agentes decidieron identificarlo y tomarle todos los datos, pero no lo llegaron a detener en ese mismo momento, pendientes de la investigación posterior y de la denuncia de las víctimas.

A causa de las lesiones y consecuencias psicológicas producidas, las dos trabajadoras no pudieron prestar declaración hasta hace muy poco, momento en que presentaron la denuncia contra el transportista, vecino de Zaragoza y sin antecedentes. Policías de la Comisaría del Actur, encargados de la investigación, lo detuvieron el pasado 14 de diciembre.

Ante los agentes se acogió a su derecho a no declarar, aunque al día siguiente sí que lo hizo ante el juez de guardia. Al parecer, el imputado aseguró que lamentaba lo ocurrido. Para justificar su violenta acción manifestó que días atrás había entrado a la estación de servicio y, al ir a usar los aseos, no le parecieron que estaban lo suficientemente en condiciones, por lo que pidió un producto para limpiarlos y también que le dejaran entrar al reservado a personas con discapacidad. La respuesta que recibió de las trabajadoras no fue de su agrado y el día 7 regresó con el ánimo, visto lo visto, de tomar represalias contra ellas.

La Policía lo presentó ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de lesiones, pudiendo estar agravado por un trato degradante, y quedó en libertad provisional.