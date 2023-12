Detenido después de una persecución de 80 kilómetros entre Zaragoza y La Almolda

Algunos vecinos de la localidad de La Almolda han sido testigos este lunes del final de una persecución policial de película entre un todoterreno de la Policía Local de Zaragoza y un BMW de color rojo, que ha sido interceptado dentro del casco urbano de la población monegrina, tras una huida por carretera de más de 80 kilómetros.

Los agentes han tenido que embestir el vehículo y además, realizar varios disparos contra las ruedas del mismo con el fin de garantizar su propia seguridad, según ha explicado la alcaldesa del municipio monegrino, Montse Ordovás, que ha presenciado parte del suceso desde su propia vivienda. De hecho, ha tenido lugar a tan solo unos metros de distancia, junto a la marquesina de la parada de autobús, y por suerte, se ha saldado sin daños personales.

."Me estaba preparando para salir cuando he escuchado una sirenas y después, dos o tres disparos, que los agentes han dirigido a las ruedas del vehículo con el fin de evitar que les pudiera llegar a atropellar", ha señalado la primera edil. "Todavía me tiemblan las piernas", ha confirmado, tan solo unos minutos después del suceso que ha tenido lugar poco antes de las 17.00 y que ha terminado con la detención del conductor fugado, J.C.D.V, de 44 años de edad, al que le constan varios antecedentes penales por diferentes motivos, según han indicado fuentes de la Policía Local de Zaragoza.

La persecución ha comenzado sobre las 16.00 horas en el Puente de la Unión en Zaragoza, cuando el conductor del vehículo ha huido después de saltarse un control de seguridad vial para la detección de alcohol y drogas de la Policía Local. El hombre no ha respetado la señalización de alto del propio control ni la de los agentes, dándose a la fuga en dirección a la Avenida de Cataluña, donde ha causado daños en la señalización vial. Tras ello, ha continuado su huida por la A-2 en dirección Barcelona, siendo perseguido por varias dotaciones policiales, que han dado aviso además a la Guardia Civil.

Según fuentes de la Policía Local de Zaragoza, la buena coordinación de los servicios ha permitido su detención en la localidad de La Almolda, donde el vehículo fugado ha acometido a un agente y al vehículo policial, lo que ha obligado a los mismos "a emplear los medios necesarios para su detención". Al acceder a la localidad, el conductor huido se ha encontrado con una calle cortada y ha tenido que virar de forma brusca, realizando un trompo y siendo interceptado por la Policía Local.

Al conductor del vehículo le constan varios antecedentes penales por diferentes motivos y ha arrojado resultado positivo en la detección de drogas para la conducción. Además, ha realizado la conducción temeraria careciendo de permiso por privación del mismo por sentencia judicial. La Unidad de Policía Judicial de Policía Local está realizando las diligencias de los hechos. Al lugar del suceso, han llegado después varias patrullas más de la Policía Local de Zaragoza así como una unidad de tráfico de la Guardia Civil.