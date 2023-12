Una chica de 15 años acusa al padre de una amiga de abusar de ella en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a un hombre por los presuntos abusos sexuales a los que habría sometido a una chica de 15 años, amiga de su hija, tras una comida en el domicilio del primero, en el barrio del Actur. La víctima declaró ante el tribunal que el acusado, F. J. M., le invitó a beber alcohol y arrastra algunas lagunas sobre lo ocurrido. Sin embargo, dijo recordar «perfectamente» que, en un momento dado, el investigado y ella se quedaron solos en la cocina. «Fue entonces cuando me puso la mano en las piernas y empezó tocarme. Yo le dije que parara, pero no me hizo caso», manifestó la denunciante.

Por estos hechos, ocurridos el 21 de febrero de 2021 y que el acusado niega tajantemente, la Fiscalía solicita una condena de dos años y medio de prisión, así como otros dos de libertad vigilada. Propone también una medida de alejamiento que prohíba al hombre comunicarse con la menor o aproximarse a menos de 100 metros de su domicilio o del lugar donde se encuentre. La defensa, a cargo del letrado Ignacio Serrano Vieco, considera que los cargos no están acreditados y solicita la libre absolución.

Durante el juicio se dieron dos versiones bastante distintas de lo sucedido. La víctima explicó que aquel día acudió a comer a casa de este hombre «al que no conocía de nada» invitada por su hija. «Vino también otra amiga, pero ellas dos se fueron después a buscar a otra chica y yo me quedé allí esperando con el padre, su otro hijo y un amigo de este». Según la denunciante, hubo un momento en que el acusado se puso a beber alcohol –no recuerda si era güisqui o el qué– y le ofreció. Y aunque al principio rechazó la invitación, al ver que los otros dos chicos también consumían, decidió bebió «un dedo».

Acalorada discusión

Las lagunas de la denunciante le impidieron concretar cómo se sucedieron los acontecimientos, pero asegura que terminó quedándose sola en la cocina con el padre de su amiga y este empezó a hacerle comentarios y tocamientos que no le gustaron. De hecho, dice que terminó pidiendo ayuda a gritos al hermano de su amiga, quien se presentó allí y mantuvo una acalorada discusión con su padre. «Yo estaba muy nerviosa y me puse a llorar», contó. Finalmente, se marchó de la vivienda y la Policía la encontró después «desorientada» y presa de un ataque de ansiedad en el Parque del Respeto.

El acusado negó que ofreciera alcohol, tocara o masajeara los muslos a la amiga de su hija. «Es mentira», dijo, para añadir que se enfrentó con su hijo porque vio cómo la denunciante le tocaba los genitales. «Él estaba a punto de cumplir los 18, tenía novia y aquello no me gustó. Por eso discutimos», relató. La versión del acusado fue refrendada después tanto por el chico como por su amigo.