Una cumbre para relanzar el gobierno de Zaragoza

Los primeros pasos del gobierno de Zaragoza no han sido los que esperaba Natalia Chueca cuando ganó holgadamente las elecciones de mayo. En los primeros seis meses de mandato, ya ha tenido una comisión de investigación, una polémica por haber puesto en riesgo 7,5 millones de ayudas al transporte, una minicrisis de gobierno (destituyó hace 15 días al concejal de Movilidad) y no ha logrado presentar todavía un presupuesto pactado con Vox, por lo que no se ha podido despojar de cierta sensación de inestabilidad pese a sus 15 concejales, a uno de la mayoría absoluta.

En este contexto llega su primer consejo bilateral, que va a evidenciar que el presidente Jorge Azcón no va a dejar de lado el devenir de la capital, de la que fue alcalde y que representa la mitad del electorado de Aragón. Azcón sabe que no se puede permitir tropiezos en Zaragoza ciudad que puedan lastrar la estrategia que quiere desplegar el PP en Aragón durante los próximos cuatro años.

Por eso este mes de diciembre el Ejecutivo autonómico pone toda la carne en el asador para relanzar al gobierno municipal, con la constitución de la sociedad de La Romareda, que debe dar pie en febrero o marzo de 2024 a la licitación de las primeras obras de derribo, y a la bilateral de final de mes, que implicará una inyección económica de una tacada sin precedentes para la capital. El cierre del pacto presupuestario con Vox será, si se confirma, el tercer elemento para que Chueca cierre el año con cierto sosiego.