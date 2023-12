Navidad en Zaragoza: "Este puente ha venido mucha gente de fuera"

Churros en una mano y el café en la otra. Esta era una de las imágenes más repetidas este sábado en la plaza del Pilar de Zaragoza. Aunque también podría decirse lo mismo de los viandantes que portaban varias bolsas en la mano. Cientos de zaragozanos se han acercado a las actividades programadas en el centro por Navidad y, como todos los años, reinan el gran Belén y la casita de Papá Noel.

"Hemos aprovechado para venir a por churros porque por la tarde las filas son muy largas. Da gusto poder pasear tranquilamente por el centro, cuando se llena es muy agobiante", decía Francisco Loscertales, acompañado de otros tres amigos. Lo cierto es que la jornada matutina navideña transcurre con más calma en el corazón de la ciudad, mientras que por la tarde la calle de Alfonso y la plaza de la Basílica están a rebosar.

Los puestos de artesanías recibían algunas visitas en la mañana de este sábado, mientras que decenas de personas aprovechaban el mercado agroecológico para hacer algunas compras. De entre ellas, María Jesús Lozano se llevaba un rico caldo de verduras. "Me gusta mucho pasearme por aquí, ver el ambiente y luego, ya que estoy, hago la compra de la semana", precisaba, para después pasarse por el Mercado Central. Las familias también disfrutaban de la pista de patinaje (con alguna caída que otra), pero todas las fotografías se las llevaban los Reyes Magos del Belén.

"¡Mi favorito es Melchor!", exclamaba el pequeño Mario. Su padre, Germán Valero, explica que la espera hasta entrar "a veces se hace larga", pero "merece la pena". "Es un recorrido muy majo y los chicos lo agradecen mucho porque les hace ilusión. Ahora por la mañana se está más tranquilo, por la tarde no pensamos ni en entrar", añade. Otro de los grandes protagonistas está a apenas unos metros en la plaza de la Delegación del Gobierno, y es, ni más ni menos, que Papá Noel.

"Yo le voy a pedir la Nintendo Switch. El año pasado le pedí unos Lego de Star Wars y me los encontré debajo del árbol, así que a ver si hay suerte", comentaba Eneko, de 10 años, en la fila para entrar a la casita de Santa Claus. Tenía muchas ganas de verlo en persona, aunque sus largas barbas blancas le infunden cierto respeto. Normal.

Actividad en el comercio

Tras los gritos de los niños bajando en trineo por el tobogán gigante situado delante del Ayuntamiento, los comercios de las calles aledañas han vivido una mañana de sábado tranquila hasta la llegada del furor de la tarde. "Ha sido un puente muy majico. Se ha trabajado", decía Angelines Rincón, dueña de Casa Rincón, que lleva 56 años emplazada en la calle de Don Jaime. Lo que más venden, cómo no, son los frutos de Aragón y los adoquines. "Este puente ha venido mucha gente de fuera, aunque también suelen venir los fines de semana. No me puedo quejar", apostillaba. Lo cierto es que las tiendas más llenas en esta jornada matinal eran las de regalos.

"Pensábamos subir al Pirineo estos días, pero como al final no hemos podido, aprovecharemos para hacer unas compras de cara a Navidad. La freidora de aire que iba buscando se agotó en el Black Friday y vamos a ver si han repuesto", comentaba Eva María Nieto, vecina de Torrero. Como ella, muchos zaragozanos han aprovechado para hacerse con los regalos que colocarán bajo el árbol.