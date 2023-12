Absuelto un acusado de agresión sexual a la novia de un amigo en Zaragoza 

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Javier J. C. C. del delito de agresión sexual que le atribuía la novia de su amigo. El acusado se enfrentaba a siete años de cárcel y cinco de libertad vigilada pero, más allá del testimonio de la joven el tribunal no ha encontrado pruebas de que le introdujera los dedos en la vagina cuando se quedó dormida a su lado.

Los hechos por los que fue juzgado se produjeron en la madrugada del día del Pilar de 2021. La joven había estado de fiesta en el Casco Histórico con A. G., con quien mantenía relaciones esporádicas ­un –"amigo con derechos", como lo definió en la vista oral– y con Javier J. C. C., conocido del anterior.

La sentencia señala que, sobre las 4.00, los tres se fueron a la vivienda de la chica y, en su habitación, continuaron bebiendo y hablando en un ambiente "distendido y jovial". Una media hora después, los tres se echaron a descansar en la cama de la joven y A. G. fue el primero en dormirse. "No queda acreditado que, pasados unos minutos y aprovechando que la denunciante también cayó dormida, el acusado introdujera los dedos en su vagina", recoge el fallo.

El acusado negó los hechos tanto cuando fue denunciado como en la Audiencia, donde contó que él no llegó a dormir en la cama, sino que lo hizo en un sillón.

El amigo o novio de la joven afirmó que, si ocurrió algo, él no se enteró, pero que cuando se lo contó ella le reprochó no haberlo despertado. Manifestó, además, que por la mañana, cuando se levantaron, no le dijo nada e incluso mantuvieron relaciones sexuales, como reveló una prueba de ADN. No fue hasta más tarde cuando le contó que Javier J. C. C. se había propasado con ella, aunque explicó que le dio versiones "diferentes".

A preguntas de la Fiscalía, indicó que le contó que con una mano le tapaba la boca y con otra la agarraba, algo que no le pareció lógico porque, tal y como declaró, "no tenía tantas manos". En cualquier caso, añadió que le dijo que no entendía por qué no le había avisado y la animó a que si era así, pusiera una denuncia. Su reacción provocó el enfado de la chica y terminaron discutiendo, razón por la que acabó llamando a la Policía y denunció tanto a Javier J. C. C., por agresión sexual, como a A. G. Al tribunal le parece relevante que la joven hiciera "graves" imputaciones a este último y luego las retirara alegando que no consideraba lógico sostenerlas "solo por estar enfadado".

El tribunal añade que las "contradicciones en matices" no pueden servir para dudar del testimonio de la joven, pero entiende que hay más elementos que le hacen optar por la absolución del acusado.