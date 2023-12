Sigue la polémica por la limpieza del río Argadir en Embid de Ariza

La limpieza en el río Argadir, o la falta de ella, a la altura del término municipal de Embid de Ariza sigue trayendo cola. Si en agosto se convocó una manifestación para reclamar al Ayuntamiento de la localidad que facilitase las labores, ahora es el Justicia de Aragón el que, a través de una resolución publicada el 17 de noviembre, sugiere al Consistorio que "se atienda la petición que pueda presentar la Confederación Hidrográfica del Ebro y colabore en lo que esté a su alcance en la limpieza del cauce y riberas". Ante esta solicitud, el alcalde, Joaquín Mariscal (PSOE), puntualiza que el defensor se "confunde" entre su cargo de regidor y que es propietario de las fincas colindantes.

Ya ante la protesta vecinal del pasado verano, convocada después de que dos técnicos de Tragsa enviados por la CHE acreditasen en un escrito que Mariscal no les había ni facilitado el hasta el río ni un almacén para guardar la maquinaria, el primer edil puntualizaba que "quisieron hacerlo cuando las fincas por las que tenían que pasar estaban sembradas" y que les dijo que en ese momento "no podían" al causarle un perjuicio en su trabajo como agricultor. "También me pedían una cochera, que el Ayuntamiento no tiene y que las mías las tengo ocupadas por maquinaria y materiales", insiste.

Esa visita de los responsables de Tragsa llegó después de que la Confederación aceptase una reclamación de la asociación de vecinos de la localidad en la que señalaba el "mal estado del río al estar "lleno de maleza, animales muertos, árboles caídos, basuras…". Esa reclamación vecinal, por miedo a avenidas y daños en viviendas, fue aceptada por la CHE y no se pudo llevar a cabo. Dada esta situación, la misma asociación registró una queja ante el Justicia en la que abogaba por "la limpieza del río Argadir a la altura del casco urbano e inmediaciones" y exigía al Consistorio "que tome medidas".

Enfado del alcalde

El propio Justicia se dirigió al Ayuntamiento y la institución se limitó a contestar que "la limpieza tiene que ser llevada a cabo por la empresa Tragsa, tal y como lo hizo saber la Confederación Hidrográfica del Ebro". En la resolución del Justicia se reclama una respuesta a su sugerencia "en un plazo no superior a un mes", incluyendo "las razones en que funde su negativa". Mariscal, visiblemente enfadado, puntualizaba: "Y no voy a responder más al Justicia". "La limpieza del río no es competencia del Ayuntamiento, es responsabilidad de la CHE. Ya que se pone a pedir el Justicia, que les pida que no solo quiten tapones y limpien de verdad el río. No solo aquí, sino desde Soria", reclamaba Mariscal.