Polémica entre los vecinos de Embid de Ariza y el alcalde por la falta de limpieza del río Argadir

Mas de medio centenar de vecinos de la localidad de Embid de Ariza, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, salieron ayer por la tarde a la plaza Mayor del municipio bajo el lema 'Por un Argadir limpio, cuidado y sostenible'. En la concentración, convocada por la Asociación de Vecinos local, se leyó un manifiesto.

La protesta llega después de que, en abril, operarios de la empresa Tragsa, enviados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), no pudieran realizar labores de limpieza del cauce del río Argadir ante la negativa del propietario de las fincas colindantes. Joaquín Mariscal, también alcalde, alude que de haberse hecho en abril se hubieran dañado los sembrados.

"Nos reunimos para exigir algo que ya debería estar solucionado", reivindicaban en la lectura del manifiesto desde la asociación que en marzo solicitó la limpieza. En aquella petición se denunciaba "el mal estado" del también llamado Henar y Deza desde el término soriano de Cihuela al estar "lleno de maleza, animales muertos, árboles caídos, basuras…". Por todo ello, recordaban que "en caso de lluvias abundantes y riadas, puede ocasionar graves daños, especialmente a las viviendas ubicadas cerca".

Apenas 15 días después, una responsable de la CHE, consideraba la demanda como "razonable" y encomendó las labores a la empresa pública Tragsa, que envió a personal de la gerencia de Soria. A finales de abril, dos jefes de brigada de la compañía se desplazaron hasta la localidad para reunirse con el alcalde, Joaquín Mariscal, después de haber visitado ya la zona y planificado la ejecución de las labores a realizar. En el encuentro, según sostienen desde la empresa, además de explicar el trabajo se "le comenta la posibilidad de que pudiera dejar a la empresa una cochera o similar para guardar la herramienta, tal como se hace en otros pueblos".

Según el informe de los técnicos, el primer edil les respondió que no estaba "a disposición de ninguna empresa" y puntualiza que "la mayoría de parcelas limítrofes al tramo de río afectado por la actuación son suyas" y que en cuanto pisen "la primera parcela" los va "a denunciar". Dada la actitud, los empleados se marcharon ya que "no había manera de entenderse con el citado acalde, el cual mantuvo una actitud chulesca y amenazante".

Por su parte, Mariscal sostiene que el inicio de los trabajos llegaba "fuera de plazo" y en un momento que supondría "dañar los sembrados en plena primavera". "Para acceder a las fincas tienen que pasar por parte del cultivo y yo vivo de la agricultura, no de ser alcalde", sostiene el primer edil.

En este sentido, recuerda que "los cinco metros de servidumbre que los midan desde el cauce y verán el desnivel que hay" y asegura: "Yo no he prohibido nada, les he dicho que vengan en otro momento que no haya cosecha, como agosto o septiembre".

Sobre la petición de naves, el regidor argumenta que "son mías, no del Ayuntamiento, y las tenía llenas de cereal". Sobre los propios trabajos en sí, critica que "no es una limpieza, es quitar cuatro maderas que están caídas y algún tapón, y luego dejan la mierda en alguna finca cercana, cuando tendrían que llevársela". Al respecto de la concentración, Mariscal asegura que esos vecinos "pueden hacer lo que quieran".

En la cita de ayer, desde la Asociación recordaban los estragos que las crecidas han causado, como la que se dio en 2015. "No queremos que se repitan las diferentes atrocidades que Embid ha vivido a lo largo de su historia", insistían, y para ello reclamaban "transparencia, comunicación, colaboración y sentido común a las autoridades competentes". Al acabar la lectura, precedida por varios bailes en corro alrededor de la fuente de la plaza Mayor, sonaron los aplausos de los presentes.