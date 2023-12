El edil de Utebo que hurtó lubricante en la farmacia pide perdón en el juicio

El concejal de Utebo por la Federación Independiente de Aragón (FIA), José Antonio Lahuerta, se mostró arrepentido por haber sustraído un bote de lubricante de una farmacia de la localidad y pidió perdón a la perjudicada. Fueron las primeras palabras que dijo durante el juicio por delito leve de hurto que se celebró ayer contra él en la ciudad de la Justicia de Zaragoza.

"¿Pero cómo se le ocurrió coger el bote y llevárselo?", le preguntó la magistrada Natividad Rampún. "Me daba vergüenza de que me vieran con el bote", respondió. Añadió que no está pasando un buen momento personal. "No es un tema económico, son mis miedos y obsesiones. Había entrado a comprar medicación; no sé por qué lo cogí y luego no me atreví a dejarlo por vergüenza", precisó.

"¿Pero no lo volverá a hacer más, no?", insistió la juez. "No, no. No lo volveré a hacer más", dejó claro el concejal de Utebo. Antes de interrogar al acusado, la magistrada preguntó a la encargada de la farmacia si mantenía la denuncia contra José Antonio Lahuerta, si le habían devuelto el bote y si lo había puesto a la venta de nuevo, a lo que la boticaria contestó que sí a todo.

Las respuestas de ambos llevaron a la magistrada a dar voz a las partes personadas –la fiscal, la acusación particular y la defensa–, que se mostraron de acuerdo en pedir para el concejal una pena de 30 días de multa, a razón de 6 euros diarios, es decir, 180 euros de multa que el acusado estuvo conforme en abonar.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de octubre. El político acudió a la farmacia y, en un momento en el que había varios clientes en el establecimiento se llevó un bote de este producto al descuido.

La propietaria del negocio no se dio cuenta de que le faltaba este artículo hasta el día siguiente, cuando en el recuento echó de menos el lubricante. Por esa razón, decidió visionar las cámaras de seguridad que tiene instaladas en el local y al comprobar que un hombre se había apropiado de él avisó a la Policía Local de Utebo. Los agentes reconocieron perfectamente en las imágenes al político, ya que forma parte de la corporación municipal. Y, visto que no ha presentado la dimisión después de este incidente, parece que seguirá haciéndolo.

Quien sí dimitió fue su compañero de partido en la corporación municipal, Emilio Lamata. El pasado 7 de noviembre entregó el acta de concejal por "ética" y al ver que Lahuerta no había hecho lo que le correspondía.

"Considero que una persona que comete un error de este tipo debe dejar de ser inmediatamente un cargo público y ser el primero en dar ejemplo", manifestó el día que renunció. Explicó que había hecho todo lo posible para convencer a Lahuerta de que dejara la política municipal, pero no lo había conseguido.

Mientras, al todavía edil de FIA le ha sido notificada una citación para que comparezca en un acto de conciliación por una querella que un concejal del PP ha presentado contra él por injurias.

A su vez, Lahuerta manifestó hace unos días que él estaba está preparando otra querella contra un miembro del equipo del Partido Popular, cuestión que parecía condicionar su dimisión.