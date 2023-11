Seis años de cárcel por violar a una joven en un parque de Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a seis años de prisión a Najib Ahmad Kassas por violar a una joven en mayo de 2020 en el parque de Macanaz. El agresor había estado con ella y un grupo de amigos, formado por chicos y chicas, en Grancasa y tomando algo en un par de bares.

Aunque durante el juicio el acusado negó los hechos, incluso haber estado ese día en esa zona de la ribera del Ebro, el geoposicionamiento de su teléfono móvil analizado por la Policía Nacional desmintió su versión. Najib Ahamad también empezó negando que conocía a la víctima, pero terminó asegurando que habían sido novios durante nueve meses, afirmación que también fue desmontada punto por punto por el testimonio de la víctima y por el de los amigos que estuvieron con ella esa tarde y noche.

Los jóvenes se despidieron sobre la 1.00 del 30 de mayo. La chica, que entonces tenía 18 años, se encontraba algo mareada y aturdida porque había fumado de un cigarro liado que le había dado Najib Ahmad, de 24 años en esa fecha. A pesar de que sus amigas iban a acompañarla hasta casa porque les pillaba de camino, la insistencia del acusado en llevarla en patinete terminó por convencer al grupo de que así iba a ir más "segura".

Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El acusado la condujo al parque de Macanaz, junto a la orilla del Ebro, y se sentaron en un banco. Enseguida y sin consentimiento alguno de la joven, empezó a manosearle el cuerpo. Ella lo rechazó, le dijo que la dejara, que no quería y que parase. Pero el acusado, tal y como recoge la sentencia, le pidió que le hiciera una felación. La chica hizo ademán de marcharse, pero él la agarró fuertemente por un brazo, la llevó a otro banco en una zona más oscura y ahí la obligó a hacérsela. Después, la tumbó contra el banco, de espaldas, y pese a sus gritos y su oposición, pues Najib Ahmad es mucho más fuerte, le bajó los pantalones y la penetró analmente.

La víctima relató al tribunal que no recuerda bien cómo llegó a su casa, pero sabe que entró sola al portal. El tribunal apreció que su declaración fue "espontánea, natural y muy sentida", manifestando con sinceridad lo que recordaba y lo que no. La joven indicó que denunció 12 días más tarde porque sus padres se estaban divorciando en un proceso muy duro y no quería "dar más problemas" porque tenía "miedo y vergüenza".

Sin embargo, a sus amigos sí que se lo contó al día siguiente. Incluso llegó a quedar después con Najib para lograr grabar una confesión, pero no hubo ocasión porque no habló del tema. Durante la vista, negó que tuviera alguna relación previa sentimental con el acusado y, además, aclaró que no le gustaban los hombres, circunstancias ambas que corroboraron sus amistades.

La sentencia señala que su testimonio es verosímil y congruente y que se aportaron una pluralidad de "indicios relevantes" que lo avalan. La Policía efectuó una inspección técnica en el lugar de los hechos que confirmó la descripción de la víctima. También elaboró un informe sobre el tráfico y posicionamiento del teléfono móvil que evidenció que el acusado faltaba a la verdad cuando dijo que esa noche no había estado con sus amigos.

La Fiscalía solicitaba para el acusado 9 años de prisión, mientras que la acusación particular, a cargo de la abogada María Pilar Alda, la elevaba a 10. Finalmente, la Audiencia se inclina por imponerle 6 años y 2 meses, y diez de prohibición de comunicación con la víctima y el pago de 4.000 euros de indemnización. Además, ordena que cuando cumpla la pena y obtenga la libertad condicional sea expulsado de España durante 7 años.