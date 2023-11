Azcón llama en la Facultad de Derecho a "no mirar para otro lado" ante el "ataque a la democracia" que supone la amnistía

No mirar para otro lado, aumentar la conciencia democrática de este país y ser conscientes de que se está atravesando un momento que supondrá "un punto de inflexión" en la historia española. Son algunos de los mensajes que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha querido hacer llegar este viernes a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Durante una charla en la facultad en la que cursó sus estudios, ha asegurado que la ley de amnistía, que ha echado a andar esta semana en el Congreso de los Diputados, supone una "amenaza" para los valores democráticos y constitucionales.

En primer lugar, porque ha dicho que cercena el principio básico de igualdad entre todos los españoles. "Todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, pero ahora no se cumple si tienes los votos necesarios para formar Gobierno. La amnistía está pensada para una casta política que puede cometer delitos y aprobar una ley que los borre como si no hubieran existido", ha manifestado el también líder de PP aragonés. En este sentido, ha añadido que "no todos los votos tienen la misma fuerza". "Hay siete que tienen una fuerza mayor", ha enfatizado en referencia a los diputados de Junts que dieron a Pedro Sánchez la mayoría para ser investido.

El exalcalde de Zaragoza ha impartido una conferencia sobre el estado de derecho frente a los alumnos de 1º de la asignatura de Fundamentos de Derecho Constitucional. Ha mencionado el manifiesto que firmaron en contra de esta ley un centenar de profesores y catedráticos, encabezados por el decano de la facultad zaragozana; y ayudado por los alumnos ha enumerado otros pronunciamientos similares: las cuatro principales asociaciones de jueces, los abogados del estado, los diplomáticos o los secretarios judiciales, entre otros.

"Todos los hombres y mujeres que tienen un conocimiento profundo del derecho han firmado estos últimos días manifiestos defendiendo el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de los jueces", ha enfatizado Azcón, que ha añadido que, en su opinión, no se trata de un asunto ideológico, sino que tiene que ver "con las reglas del juego" que todos han de respetar.

Ha hecho hincapié en que la Constitución española "está siendo atacada" y ha equiparado este momento con otros en la historia de la democracia en los que también se vio amenazada. Ha pedido a los estudiantes que intervinieran para enumerar los sucesos a los que estaba haciendo referencia: el golpe de Estado de Antonio Tejero, la banda terrorista ETA y el referéndum catalán del 1 de octubre. Pero ha añadido que "la diferencia fundamental" es que los responsables de estos actos "acabaron en la cárcel".

Ante esto, ha instado a los alumnos a que reflexionen sobre el papel de la sociedad en este asunto. "Tenemos dos opciones, mirar para otro lado o que cada uno en su ámbito tenga la posibilidad de opinar habiéndose formado", ha incidido. También ha considerado "muy sensato" que se convoquen manifestaciones ante "la gravedad de lo que está ocurriendo".