Urbanismo impulsa la nueva normativa de la energía renovable en Zaragoza con críticas de la oposición

El Ayuntamiento de Zaragoza llevará este lunes a la comisión de Urbanismo la nueva regulación de las plantas fotovoltaicas y los parques eólicos en la capital aragonesa, que como objetivo tiene la protección de la huerta: casi 100.000 metros cuadrados de suelo de regadío, sobre todo en Movera y en Las Fuentes, no podrán asumir nuevos proyectos de renovables. Pero lo que no está claro es que el PP pueda llevar adelante de momento la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dado que los grupos de la oposición han expresado sus objeciones a la propuesta y podrían tumbar el expediente si antes no lo retira el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

La norma presentada por el Área de Urbanismo pretende acabar con la falta de regulación que había en Zaragoza para este tipo de plantas de producción de energía. Por un lado, la norma garantiza que puedan crearse pequeñas instalaciones de autoconsumo. Pero restringe los proyectos de plantas fotovoltaicas y los parques eólicos al suelo urbanizable de secano tradicional (134.990.816 metros cuadrados). Queda prohibido por tanto en todos los terrenos calificados como regadío con protección de huerta honda, los de regadío alto tradicional y los de transición del tramo urbano del Ebro, que suman 96.906.849 metros.

"El fin es compatibilizar las instalaciones de generación de energía con los demás usos del planeamiento, evitando que disminuya la capacidad de producción de alimentos en los suelos agrícolas, que se deteriore la aptitud agraria y urbanística del territorio a largo plazo, que se causen perjuicios sobre otros valores protegidos o que se produzca una proliferación incontrolada de las líneas de alta tensión", explicó Víctor Serrano.

Rechazo vecinal en Movera

De fondo, está la preocupación de vecinos de barrios como el de Movera que tienen cuatro proyectos en marcha y temen el impacto que puedan tener tanto en las viviendas del entorno como en las explotaciones agrícolas. La modificación del PGOU regula cuestiones como la distancia que debe haber entre estas plantas de producción de energía, que se establece en 750 metros, si bien en el caso de los parques eólicos puede ampliarse hasta los 1.000 metros si un estudio acústico así lo aconseja.

Fuentes de PSOE, Vox y ZEC expresaron sus dudas sobre el procedimiento. Los socialistas no quisieron confirmar su posición de voto este lunes, pero advirtieron de que la propia modificación del PGOU establece un apartado que a su juicio podría abrir la puerta a los cuatro proyectos de renovables previstos en Movera y no solo a los dos que ya han conseguido todos los permisos y a los que el Ayuntamiento de Zaragoza no les puede negar la licencia.

Se trata de una cláusula que exime de las limitaciones previstas en la norma a los proyectos que ya tengan la autorización autonómica o estatal en el momento de aprobación del cambio de normativa urbanística. El objetivo, explicaron fuentes municipales, es evitar al Ayuntamiento reclamaciones millonarias por parte de las empresas que promuevan estos parques en el caso de que ahora se prohíba su instalación.

Vox avanzó su voto contrario "salvo cambio de última hora". "Hay una cláusula de temporalidad y queremos saber de qué proyectos se está hablando", explicó el edil Armando Martínez. Recordó además que este expediente no se ha negociado con su grupo y que se les hizo llegar la documentación el viernes. "Y no son cuatro folios", dijo.

"Queremos que se tenga en cuenta a los vecinos, que tienen que saber si detrás de esta modificación va a haber la instalación de alguna instalación junto a sus casas de Movera y del Lugarico de Cerdán", declaró Martínez, que añadió que en sí el expediente no le parece mal, pero hay que aclarar qué proyectos en concreto se van a aprobar. Opinó que Serrano debería retirar la propuesta.

ZEC también pedirá la retirada del expediente y que se mantenga la moratoria sobre los terrenos de la huerta, vigente desde el pasado mes de mayo. Exigió participación de los vecinos y dijo que Serrano "ha vuelto a engañar a los vecinos, ya que afirmó que protegería la huerta pero ahora permite que se instalen estos parques". Pidió además que las restricciones se amplíen a la estepa zaragozana.