José Ignacio Alfaro: "El día de la gran recogida de alimentos, mejor done dinero en el súper"

Supongo que para los supermercados también es más sencilla esta manera de proceder.Entre otras razones, porque si no les descuajeringamos las tiendas. Los clientes entran y preguntan a los voluntarios qué se necesita. Y si les contestan que conservas de pescado, todos van flechados a las estanterías y pelan el lineal de latas de sardinas. Entonces, el director de la tienda tiene que llamar a su plataforma logística para decirle que se ha quedado sin producto. O si recogemos demasiada leche, puede que haya lotes que caduquen en marzo, así que tenemos que identificarlos con un esfuerzo tremendo. Llega marzo y debemos repartir la leche con mucha alegría, y en abril resulta que no tenemos. Es mejor que, el día de la gran recogida de alimentos, los ciudadanos donen dinero en los supermercados y nosotros lo administramos.

¿Y el Gobierno de Aragón?Jamás nos había dado nada. Siempre nos decían que el dinero era para la Dependencia. Recién nombrado presidente, Azcón se plantó aquí y nos dijo que nos dan 50.000 euros para comprar alimentos. Nos quedamos impresionados. Ha habido un salto exponencial, sí, pero no entiendo por qué, creo que con los alimentos no se hace política. Los Bancos son apolíticos y aconfesionales, ayudamos a todo el mundo.

¿Hay problemas a la hora del reparto de alimentos?Uy, sí. Una empresa de bollería nos donó un trailer lleno de productos y los repartimos. Un día, vino un señor musulmán quejándose porque en el etiquetado en árabe ponía que los bollos tenían trazas de grasa animal, y él pensaba que nos estábamos riendo de ellos. Otra vez recibimos dinero de una asociación para comprar alimentos de 0 a 3 años, leche de continuación, pañales, papillas y potitos. Nos llegaron fotos de potitos de pollo sin abrir tirados en los contenedores porque el pollo no era halal, sacrificado según dicta el islam. Ahora que estamos comprando carne, porque nos hemos centrado en mejorar mucho la dieta y los segundos platos, pedimos que venga con certificado halal para que puedan comerla los musulmanes. También debemos hacer una gran labor educativa. Por ejemplo, a los gambianos les dimos unas lechugas preciosas, y ellos nos dijeron que era comida para ganado. Un voluntario se encargó de explicarles que con la lechuga, unos tomates, aceite y olivas negras se hace una ensalada riquísima. En Portugal no toman lentejas, se las dan a los cerdos. Y como por la zona de San Pablo hay muchos gitanos portugueses, las tiraban a la basura. Hay que explicarles que en España se guisan así o asá.

¿Perdón?Vamos dos días a la semana a Mercazaragoza a las seis y media de la mañana y pasamos por todos los puestos. En uno nos dicen que nos dan no sé cuántas mallas de naranjas, porque las frutas de en medio tienen pelusa y no se pueden vender. En otro, un palé lleno de borrajas porque algunas están podridas. Seleccionamos los alimentos, todos ellos perecederos, y a las 9 vienen un montón de furgonetas de Proyecto Hombre, Remar, Reto, las Hermanitas… Nos los dan sobre todo los viernes, porque si no los venden tienen que pagar una cámara frigorífica todo el fin de semana. Nosotros les emitimos certificados fiscales para que se los puedan desgravar. Y los alimentos no aptos para consumo humano están solicitadísimos para dar de comer a los animales, así que los ganaderos vienen a buscarlos.