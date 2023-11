Los Fayos ya dispone también de agua apta para el consumo tras el brote de Tarazona

Salud Pública ha levantado este viernes las restricciones en el consumo de agua de boca en el municipios de Los Fayos, siguiendo así los pasos dados este jueves en Tarazona y Torrellas tras el brote de gastroenteritis, provocado por el protozoo del género 'Cryptosporidium', que se declaró hace casi dos meses. Novallas es el único de los cuatro municipios afectados en el que se mantiene la medida, dado que los parámetros analizados del agua no han confirmado que sea apta para el consumo.

Así, tanto en Los Fallos como en Tarazona y Torrellas se mantiene solo la recomendación de evitar el consumo de agua de boca para las poblaciones vulnerables (personas mayores, inmunodeprimidas y menores de 6 años). También es necesario tener especial cuidado en guarderías, centros de educación infantil y residencias de ancianos. Estas medidas, según destacó esta semana el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, se mantendrá hasta que se disponga del tratamiento ultravioleta en las depuradoras. La previsión es que en Tarazona quede instalado en la segunda quincena de este mes y posteriormente se continuará con los otros tres.

Por su parte, en Novallas se continúan llevando a cabo análisis del agua con el objetivo de que los parámetros microbiológicos se estabilicen en poco tiempo poder levantar las restricciones. Por ahora sigue siendo no apta para el consumo, pese a que ya no hay presencia de ooquistes de este protozoo ni en el agua ni en la red de abastecimiento.

Bancalero reconoció esta semana que todavía hay que hacer un "análisis más exhaustivo" para saber exactamente el origen del brote, puesto que a día de hoy no hay todavía "un foco localizado". No obstante, aseguró que la teoría que tiene en estos momentos más fuerza es la de las "aguas torrenciales", ya que según la información con la que cuenta el Departamento de Sanidad "no se ha detectado al 100% que hubiera un foco por parte de algún municipio o actividad empresarial".