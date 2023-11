La Junta de Castilla y León comunica el visto bueno a la ampliación de la mina de Borobia

La Junta de Castilla y León, mediante una nota de prensa, comunicó que la Comisión Territorial de Medio Ambiente, reunida el 26 de octubre, informaba "favorablemente" de la ampliación de la explotación minera de la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia en la zona de San Roque, en el término municipal de esa localidad soriana. Hasta la fecha, asociaciones de vecinos y ayuntamientos del valle del río Manubles siguen sin recibir contestación a su recurso de alzada, que presentaron una vez que la administración que dirige el popular Alfonso Fernández Mañueco dejó fuera del proceso de evaluación las alegaciones de consistorios y organizaciones al considerar que no eran parte interesada.

Tanto el despacho de abogados de José Manuel Marraco, que representa a las administraciones locales zaragozanas, como las entidades vecinales explican que siguen sin una respuesta. En el caso de la Asociación '¿Por qué no en Torrijo?', de Torrijo de la Cañada, explican que "no se ha respondido a nadie". De la misma manera, recuerdan que todavía no hay una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria ni tampoco en el de la Junta. "Era lo esperable", asume Antonio Royo, integrante de la entidad. Asimismo, ya estudian recurrir a la vía del Contencioso Administrativo al considerar que la motivación que les dejó sin que se valorasen sus alegaciones es "ridícula".

En aquella resolución se citaba a la ley de minas de 1973 para considerar que no les influía la ampliación de la explotación y desde el frente de ayuntamientos y organizaciones vecinales se recordaba que sí han sido parte de diferentes procesos judiciales en los últimos años, incluso se les ha reconocido por la Confederación Hidrográfica el Ebro. En el comunicado del 26 de octubre, la Junta detalla que el yacimiento, de unas 34 hectáreas y del que se prevén extraer unos cinco millones de toneladas de magnesita a una media de 400.000 toneladas al año durante más de 12 años, se localiza al sur de la sierra del Tablado, nacimiento del Manubles.

La Junta castellanoleonesa reconoce que en el trámite de información pública se presentaron "405 alegaciones de particulares, ayuntamientos, asociaciones culturales, vecinales y ecologistas y partidos políticos, que han sido informadas por el promotor y valoradas por los distintos organismos en función de sus competencias".