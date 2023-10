Confiesa que presentó una denuncia falsa por violación contra un exnovio en Zaragoza

Lorena S. H., de 36 años, será condenada a seis meses de prisión y una multa de 2.160 euros por presentar una denuncia falsa contra un antiguo novio por violación. La mujer reconoció este lunes el delito, lo que le supuso una rebaja de la pena, ya que inicialmente se enfrentaba a 15 meses de cárcel y 4.320 euros de multa.

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2021. Lorena S. H. se presentó en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza para denunciar que el hombre que había sido su novio hacía veinte años la había violado. La agresión se había cometido, según ella, en 2020 en la vivienda de la supuesta víctima en Cuarte de Huerva.

Tan grave acusación acarreó la detención prácticamente inmediata del sospechoso, vecino de Zaragoza, que siempre negó los hechos y dijo contar con mensajes telefónicos con los que poder demostrar que todo era una invención.

A pesar de todo ello, al mes siguiente la mujer compareció en el juzgado donde se instruía la causa y ratificó la denuncia en todos sus extremos. Por su parte, el denunciado presentó una serie de conversaciones cruzadas entre ella, él y sus respectivas parejas en las que Lorena decía claramente que si bien era cierto que su exnovio había estado en su casa no había pasado nada entre ellos, tan solo se había dado cuatro besos. Sin embargo, a la mujer del denunciado escribió otro mensaje para decirle: "Tu marido y yo nos hemos acostado. Si él no te ha dicho nada, te lo digo yo. Tengo muchas ganas de acabar con todo y ya he dicho toda la verdad".

Todo esto derivó en el archivo de la causa de violación contra el investigado y la apertura de otra por denuncia falsa contra Lorena S. H. que ha culminado en un juicio que se celebró ayer y en el que sus abogados, Carmen Sánches y Luis Ángel Marcén, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. El letrado pactó también la sustitución de la pena de prisión de su cliente, que tiene antecedentes por falsedad documental, por trabajos en beneficio de la comunidad.