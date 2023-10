El constructor juzgado por una obra chapucera en Zaragoza niega que ocultara bienes

Ismael G. G., un constructor de Pastriz a quien la Fiscalía acusa de intentar engañar a un juez para no tener que indemnizar a una comunidad de vecinos de Zaragoza por la obra defectuosa que hizo, negó este martes que ocultara sus bienes.

La acusación pública y la particular mantienen que cuando un juzgado de Primera Instancia lo condenó a pagar 25.196 euros a una junta de propietarios de un garaje de Sagasta que lo demandaron por el deficiente trabajo en una fuente ornamental, instó un preconcurso de acreedores y se pagó a sí mismo casi 80.000 euros en concepto de "préstamo a socio" o "devolución de préstamo a socio".

Ismael G. G., defendido por el abogado Javier Osés, explicó que esa era la mecánica habitual de manejar la empresa: él ponía dinero de sus ahorros en concepto de préstamo y luego lo recuperaba. "Nunca he pedido prestado al banco. Solo una furgoneta por leasing", dijo.

Incidió en que la decisión de presentar un preconcurso fue del abogado que tenía en aquel momento, no suya y que no tenía intención de desviar el dinero. La acusación particular, a cargo del letrado Diego Diez, le recordó, sin embargo, que en un concurso de acreedores el último que cobra es el socio.

Los afectados declararon ante el tribunal que, tras la obra defectuosa, lo que querían era que les devolviera el dinero, como así sentenció el Juzgado. La deuda era de 18.039 euros, más otros 7.157 de las costas procesales.

"No queríamos que la volviera a reparar él", dijeron. Añadieron que durante el tiempo que duraron las negociaciones y antes de la demanda y el preconcurso, el acusado nunca hizo una oferta de pago. "Por escrito no propuso nada, ni quita ni pagar a plazos. No se aceptó que volviera a hacer la obra otra vez porque había tenido tiempo de sobra", manifestaron.

El perito que investigó las cuentas de Ismael G. G., a petición de su defensa, concluyó que sacó los 79.976 euros en diferentes cantidades. "En el mismo tiempo hace aportaciones de dinero y también paga facturas", aseguró.