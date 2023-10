El director general de Producción Agraria advierte del "desánimo y la desilusión" del sector primario. 

El director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Carlos Calvo, justificó ayer que el pago del adelanto de la PAC se ha realizado "todos los años en las mismas fechas". Calvo respondió así a una pregunta lanzada por el portavoz socialista de Agricultura, Marcel Iglesias, que cuestionó la eficacia del departamento al retrasar casi en un mes, hasta el 10 de noviembre, la fecha de un abono que podía adelantarse desde el pasado 16 de octubre. El director general detalló que si el actual departamento, liderado por Ángel Samper, hubiera optado por fechas anteriores "muchas explotaciones hubieran quedado fuera por no haber terminado los controles".

Explicó además que si el montante solicitado al Ministerio es menor este año, 150 millones de euros, es porque el Pago Verde, que supone un tercio de estas ayudas, ha desaparecido con la nueva PAC. "¿Los ecorregímenes lo compensarán? Eso espero", destacó, aunque reconoció que aún no se pueden abonar porque no se disponen de los datos para su cálculo correcto. Y reconoció que habrá beneficiarios que no cobrarán porque "la documentación necesaria para demostrar que es agricultor activo no estaba grabada en la solicitud", añadió.

Estas fueron las explicaciones que ofreció el director general de Producción Agraria en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, solicitada por PSOE, CHA y PAR para que diera detalle de las líneas de actuación de su dirección general que, como señaló, se centra en "dirigir, planificar, coordinar, supervisar y controlar las ayudas de la PAC". O lo que es lo mismo, gestionar los más de 35.000 expedientes de ayudas a los que se destinan los más de 350 millones de euros que llegan desde Bruselas.

Gran conocedor del sector y de la normativa comunitaria, Calvo destacó las dificultades del sector y del "desánimo y la desilusión" que cunde entre agricultores y ganaderos. "Estos sentimientos no los generan solo los problemas económicos, sino que desde la Administración también les estamos empujando a ello", reconoció. Por eso abogó, entre otras actuaciones, por adaptar la gestión de las ayudas al sector, realizar una planificación "congruente" e impulsar "canales de coordinación".