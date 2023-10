UAGA urge a Samper a adelantar la PAC o dar créditos blandos para poder sembrar

Con una reducción en el secano de la cosecha del cereal de entre el 35% y el 40% por la sequía, el elevado coste de los insumos y la caída de los precios (la cebada estaba en 2022 a 326 euros la tonelada mientras que este año está 100 euros más barata) los agricultores "están con el agua al cuello" para poder sembrar.

"No tienen liquidez", ha denunciado hoy José María Alcubierre, secretario general de UAGA, que ha pedido al consejero de Agricultura, Ángel Samper, que "despierte", porque "los ciclos del campo no esperan, hay que sembrar" y necesitan que adelante el pago de la PAC como están haciendo otras comunidades autónomas, así como ayudas directas y créditos blandos para que no desaparezcan más explotaciones. "Cada año hay 200 profesionales menos en el campo", ha advertido.

"No tenemos ingresos directos. El año por la sequía ha sido muy complicado", ha dicho Alcubierre, pero "no podemos esperar más" a que se constituya ahora el Gobierno Central. Ya tuvieron que hacerlo con el autonómico y precisan ya de ayudas directas o créditos blancos o el adelanto de la PAC", ha recalcado.

"Teníamos un acuerdo programático de que nos concederían ayudas directas por la sequía", establecido con el anterior Gobierno autonómico cuando Olona era el consejero de Agricultura, "pero no se está llevando a cabo", ha recalcado.

Alcubierre ha reconocido que del Gobierno Central sí han llegado ayudas directas para los ganaderos, pero no para los agricultores aragoneses que se encuentran en una "situación límite". Por eso, ha reclamado a Samper acabar con esta "inacción y conceder ayudas directas a las explotaciones más débiles" sobre todo a la agricultura extensiva de secano y también a las cooperativas agrarias que otros años adelantaban el dinero para la siembra pero que este año tampoco pueden al haber visto muy mermadas las cosechas.

Asimismo, Alcubierre ha pedido "revertir el incremento del precio del gasoil" y ha criticado también que las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias se están retrasando. "Las inversiones en Agricultura 4.0 ya se han hecho, pero las ayudas no llegan", ha señalado.

"O llegan ya las ayudas o tendremos un problema grave", ha advertido.

José Antonio Miguel ha incidido en que después de pasar la siembra más cara de la historia este 2022-2023, "la sequía nos ha dejado noqueados y hemos perdido mucha cosecha con lo que nos falta liquidez". "No tenemos dinero para sembrar", ha recalcado, y "las cooperativas las tenemos vacías con lo que toca responder a la Administración".

"Tenemos la consejería de Agricultura dormida desde el pasado 14 de agosto", ha lamentado. Mientras ven como Castilla Leon o Extremadura son comunidades que ya han cobrado la PAC "en Aragón no llega hasta el 10 de noviembre y solo una parte", ha dicho este responsable de cereal de UAGA. "No son conscientes de la realidad y es que llevamos un segundo año sin cosecha, que los prestamos por sequía a los más necesitados no se les den por insolventes y que esas ayudas de 45 euros por hectárea no llegan". Por eso, ha pedido a la DGA que pague en octubre o no van a poder sembrar.

Por su parte, Alberto Escura ha alertado de la situación que atraviesa la ganadería extensiva por la falta de pastos debido a la sequía, con un 30% menos de forrajes recolectados para pasar el invierno. Ha advertido también de la falta de paja desde junio, que se paga a 160 euros la tonelada por "especulación" derivada del "gran acopio" por parte de las deshidratadoras y de plantas de biogas para la producción de energía.

Es por lo que Escura pide una norma para que en años de escasez la paja se destine de forma prioritaria a la alimentación del ganado.

Oscar Moret ha advertido también de la situación de los leñosos, afectados por el cambio climático. Y ha lamentado lo "duro que es que después de un año de trabajo el agricultor no tenga dinero para volver a empezar" y ha puesto como ejemplo el precio que se paga por la producción, que en el caso de la almendra ha caído de 3,50 a 2,60 euros por kilogramo, lo que se suma a un descenso de la cosecha del 40%, o que por la fruta se abonen 44 céntimos de media, lo mismo que cuesta producirla.

En el caso del olivo ha reconocido una reducción del 15 % de la producción, pero ha advertido que parte del incremento del precio del aceite es pura "especulación".

Moret ha reclamado que las ayudas directas lleguen cuando hay momentos de crisis y que igual que se tienen que cumplir los convenios laborales se cumpla la ley de venta a pérdidas o de proveedores que, asegura, que no se cumplen.