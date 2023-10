Descartada la ampliación de puestos de segunda mano en el rastro de Zaragoza

El concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, descartó ayer ampliar los puestos de segunda mano del rastro. Pese a no haber vacantes, aseguró en el marco de la comisión del área, celebrada en el salón de plenos, que únicamente se tiene constancia de dos o tres solicitudes, un número que "no resulta significativo" para abordar cambios de este calado.

Aunque desde Zaragoza en Común (ZEC) instaron a sacar un nuevo sorteo, remarcaron que este tipo de mercadillos no solo crean identidad, sino que "favorecen el reciclaje" y aseguraron que otras ciudades europeas no solo están apostando por mantenerlos, sino por ampliarlos, Gimeno aseguró que "no es una demanda" de los representantes del rastro que se celebra los miércoles y domingos en el parquin sur de la Expo, que actualmente tiene 233 licencias.

A su entender, un mayor número de puestos obligaría a "dividir entre más personas los ingresos", provocando "serias dificultades" para que los comerciantes puedan subsistir. "Nuestra idea es que el tejido sea consistente y puedan ejercer su actividad en unas condiciones lo más perfectas posibles", manifestó el titular de Economía.

En 2021 llegaron a sortearse 55 plazas, aunque solo 30, indicaron los comunes, eran de nueva creación, de ahí la reivindicación lanzada ayer al equipo de gobierno. “Lamento oír eso. Desde hace años se viene solicitando un incremento y en estos dos años no ha habido ningún nuevo sorteo”, contestó el concejal Suso Domínguez.

Para hacer uno nuevo, explicó Gimeno, tendría que contarse con la petición expresa de la junta o con un volumen de solicitudes significativo, criterios que, insistió, no se dan en estos momentos, marcados además por la inflación como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente descenso de las ventas, que amenaza con persistir en los próximos meses.