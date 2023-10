El calor en octubre castiga al comercio de Zaragoza: "No vendemos nada de invierno"

Ver la ropa de invierno en los escaparates y a los potenciales clientes de manga corta es lo normal cuando arranca el cambio de temporada en el comercio en el mes de agosto. Sin embargo, seguir asistiendo a esta estampa a mitad de octubre preocupa, sobre todo, cuando parece ya una escena que se repite en los últimos años. Zaragoza ha batido récords este primer fin de semana de Fiestas del Pilar con días por encima de los 30 grados y noches rondando los 20. Los comercios de ropa y calzado no dejan de mirar la previsión del tiempo para ver cuándo llega el frío.

Verano extendido, 'veroño' o preotoño ('pre-fall'), se llame como se llame este calor en octubre rompe los esquemas de los comercios, que tendrían que estar vendiendo ya prendas de abrigo. "No vendemos nada de invierno. Los abrigos y las parkas gordas no las hemos sacado aún", confiesa Carlos Marzo, desde la tienda de caballero Khadi del centro de Zaragoza.

Carlos Marzo, en su comercio de ropa de caballero en el centro de Zaragoza. H. A.

Las altas temperturas de este mes no le cogen desprevenido, porque por la experiencia de otros años va sacando primero los chalecos y cazadoras de primavera. Un cliente entra y se prueba una camisa y otro busca una americana de entretiempo para un bautizo que tiene en un par de semanas. "El hombre funciona a impulsos, compra solo cuando tiene algún evento", asegura.

Desde la cercana tienda de moda de mujer Olga coiciden en que pese al calor sigue habiendo clientas que se han acercado a ver qué prendas había de nueva temporada, pero son las menos. "Empezamos con la campaña de invierno el 21 de agosto", recuerda. "Cada vez se adelanta más y se reduce más el tiempo de vender", lamenta, por las inusuales temperaturas. "No sabes qué poner en el escaparate", confiesa. De ahí que vaya cambiándolo para ir ofreciendo una mayor rotación de prendas. Por su experiencia, la gente tampoco compra modelos de entretiempo porque sabe que va a aprovecharlas un periodo corto.

Olga Erla, en su tienda de moda en el centro de Zaragoza. H. A.

La autónoma pide que se reactive pronto el plan de descuentos 'Volveremos' del Ayuntamiento de Zaragoza, que fue un apoyo el año pasado por estas fechas. "'Volveremos' nos ayudó mucho porque a pesar de hacer calor, la gente con descuento compró", afirma. Y destaca que el sistema de poder ir almacenando el dinero para gastarlo hasta final de año "mueve todo hasta la compra de regalos en Navidad".

Quienes tenían que estar comprando ahora prendas de la nueva colección o haberlo hecho de cara a las fiestas, siguen estirando la ropa de verano, incluidas las sandalias. A ello se une que todavía hay clientes que entran buscando los restos del verano, que algunos pequeños todavía exponen en algún rincón de la tienda. "Solo nos quedan números sueltos en zapato de verano", explica una dependienta de la zapatería Zekos a una clienta que busca algo cómodo y fresco para pasar el Pilar.

La tienda está llena de botas altas, de media caña, zapato de salón, de fiesta o incluso de pelo, aunque estos últimos son los menos porque los pedidos se retrasan para asegurar el frío. "Nos salva que este año se ha llevado más el tipo mocasín, bailarinas y botas militares para jóvenes", cuenta sobre las ventas que han ido teniendo en los últimos meses.

Sandalias de fiesta y botas de invierno en una zapatería de Zaragoza. H. A.

El comercio tiene a su favor la recuperación total de los eventos tras los años de restricciones por la pandemia de coronavirus que las limitaron. La campaña de verano habría ido bien, con ventas por celebraciones también en septiembre y octubre, pese a que, como en otros años, "no hay alegría, se compra solo por necesidad", aseguran en la zapatería.

Desde la zapatería temen que cuando llegue el frío se vean empujados a comenzar a colgar carteles de descuentos por seguir el paso marcado por las grandes cadenas, lo que reducirá su margen de beneficio, que ya aseguran que es pequeño. Las rebajas mantienen algunas fechas tradicionales, pero se encuentran liberalizadas, por lo que se pueden hacer ofertas todo el año.

Sergio Bretos en su tienda de moda de señora Breylo, en Zaragoza. H. A.

"Tienes que jugar un poco con las prendas que vas recibiendo. No puedes poner un escaparate veraniego", apunta Sergio Bretos, desde la junta de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS). "Me acuerdo cuando era joven que para el Pilar estrenabas la ropa de otoño e invierno, cazadora y jersey ahora hasta que no se echa el frío encima la gente va estirando con lo que tiene", apunta este comerciante perteneciente con su hermana Sonia a la segura generación de Modas Breylo en el Barrio de las Delicias. Reconoce que también "hay gente que empieza a comprar porque no le apetece ir ya de invierno".

Coincide en el balance positivo del verano por la vuelta de la actividad en el sector de eventos. "A finales de septiembre hasta diciembre comienza la época de temporada principal de otoño invierno", explica. Como claves para ayudar a sobrellevar esta larga prórroga del verano, asegura que los comercios ya programan la recepción de la mercancía "pensando en ese entretiempo a principio de campaña" y van poco a poco mentalizando a la clientela con los escaparates. "Le das un toque más otoñal, metes alguna cazadora, un chaquetón, para que la gente cambie el chip y vea que estamos en otoño", cuenta, aunque el termómetro diga otra cosa.

