Herido un joven por arma blanca en Zaragoza 

Un varón resultó herido este lunes por arma blanca en un agresión que tuvo lugar en la calle de Lapuyade del barrio de San José. El suceso se produjo en torno a las 16.00, según fuentes policiales. Por causas que deberán ser aclaradas, una persona agredió al joven y luego huyó del lugar.

Una patrulla de la Policía Local poco después y encontró a esta persona en la calle, pero no al agresor. El lesionado fue trasladado a un centro hospitalario con lesiones, al parecer, que no suponían riesgo para su vida. La Policía Nacional abrirá una investigación cuando reciba la denuncia de la víctima, hecho que a media tarde de ayer no se había producido aún.

La agresión se produce un día después de terminar las Fiestas del Pilar, en las que no se ha registrado ningún incidente que en el que hubiera heridos de gravedad.

Tal y como informó ayer la jefatura Superior de Policía de Aragón, los diez días festivos se han saldado con 175 personas detenidas por diferentes delitos y 1.300 denunciadas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana. El balance, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía, se cierra con 50 arrestados menos que los registrados en las fiestas del año pasado.

Las detenciones se produjeron principalmente por robos con violencia, lesiones, robos con fuerza, desórdenes públicos o atentados a agente de la autoridad. Durante los diez días de fiestas fueron desarticulados tres grupos organizados dedicados a sustraer teléfonos móviles, en tres operaciones conjuntas con la Policía Local. Además, el Grupo de Hurtos y Delincuencia Itinerante identificó y desmanteló un importante grupo criminal compuesto por cinco miembros especializado en hurtar artículos de lujo en centros comerciales y recuperó efectos por un valor de más de 11.000 euros.

Dentro de la labor preventiva, los agentes incoaron cerca de 1.300 actas administrativas, 900 de ellas por tenencia o consumo de drogas; más de 50 por tenencia de armas blancas u objetos contundentes y el resto por otras infracciones en la vía pública.

La Policía movilizó a todas sus unidades: la de seguridad privada hizo 64 inspecciones en distintos eventos; las de Subsuelo y Protección Medio Ambiental realizaron 46 intervenciones y requisas preventivas en la ciudad, tanto en el recorrido de la Ofrenda de Flores y de Frutos, como en todos los recintos donde se concentraron multitudes, como el ferial de Valdespartera, el pabellón Príncipe Felipe, el espacio de la Expo y la Estación Intermodal de Delicias.

La unidad de Guías Caninos prestó servicio de manera permanente en las zonas mencionadas, que también estuvieron vigiladas desde el aire por el Servicio de Medios Aéreos, reforzado con plantillas de otros territorios, con el helicóptero y con su sistema anti drones para garantizar que ninguna aeronave no tripulada sin autorización sobrevolase zonas restringidas.

Extranjería y Fronteras junto a Inspección de Trabajo, la Brigada Móvil en la estación, las comisarías de distrito y Seguridad Ciudadana colaboraron para tener unas fiestas pacíficas.