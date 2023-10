Unas 152 mascotas fueron abandonadas durante julio y agosto en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza acogió el pasado verano a 152 animales que habían sido abandonados. Aunque por sus puertas pasaron unos cuantos más, 219 en total, pero el resto fueron reclamados por sus dueños al haberse perdido. Es aproximadamente un 43% más que los que llegaron en el mismo periodo del año pasado, entre las dos tipologías, a las instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) ubicadas en La Cartuja.

Los técnicos municipales recogieron de las calles de la ciudad, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, a 142 perros y 77 gatos. De estos, fueron recuperados por los propietarios 67, en concreto 58 canes y 9 felinos. Y el resto, 84 y 68 respectivamente, fueron considerados como abandonados una vez pasado el periodo máximo en el que las familias deberían haber preguntado por ellos.

Es en verano cuando más se producen habitualmente este tipo de situaciones y, aunque la tendencia se paró durante la pandemia porque eran muchos menos los ciudadanos los que se iban de viaje, ya desde el ejercicio anterior está, por desgracia, recuperándose. No obstante, en el centro están detectando últimamente que el goteo de llegadas de animales es incesante independientemente del momento del año, mientras que las adopciones sí que se frenan de manera más notable durante el periodo vacacional, lo que acaba provocando «saturación y falta de espacio».

Durante ese tiempo se produjeron 68 adopciones: 53 perros y 15 gatos abandonaron las instalaciones con una nueva familia. Para el Ayuntamiento es una «buena cifra» pero que, sin embargo, no compensa el alto volumen de llegadas que se registra. Además, existen las casas de acogida, donde solo pasan un tiempo determinado a la espera de la adopción y que, según cuenta la jefa de la Oficina de Protección Animal, Alba López, son para animales que lo necesitan especialmente, bien por su avanzada edad o porque tienen que tomar medicación de forma intensiva.

«Por fortuna hay bastantes adopciones, pero entre que algunos tienen una adopción difícil, como los potencialmente peligrosos, o hay otros que tienen problemas de comportamiento y pasan meses hasta que conseguimos que cojan confianza, siempre hay algunos que se van quedando», resume esta profesional.

Sobre todo, la mayoría de los perros abandonados que llegan al centro son, según explica, «animales jóvenes de tamaño grande, de alrededor de un año». «Muchas veces, en el momento en que el animal crece y ya tiene fuerza, si no lo has educado te destroza cosas, ya no es ese cachorro adorable del principio. Siempre hay casos de animales enfermos o qué no han sido cuidados, pero cuando tienen 7, 8 o 9 años es más difícil que lo abandonen», relata.

Problemas de educación

Y en este sentido incide en que «casi siempre los abandonos están detrás de un problema de educación», del cual los perros «no tienen la culpa». Precisamente, para tratar de evitar que los nuevos propietarios de mascotas lleguen a estos extremos, el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, dispone de un curso gratuito de tenencia responsable en el que informan sobre todo tipo de cuestiones, desde los comederos y bebederos recomendados hasta la desparasitación o la socialización de los animales.

«Hay un montón de veterinarios especializados, o guarderías si te vas de viaje. Siempre hay alternativas al abandono», asegura la jefa de Protección Animal.

También quieren fomentar desde el Consistorio la adopción, siempre que se haga desde el conocimiento: «Si lo tienen bien pensado, pueden mirar en la web e ir a conocerlos con cita previa. Es darles una oportunidad a unos animales que se lo merecen, pero siempre teniendo en cuenta que es una responsabilidad y que te tiene que acompañar por mucho que la vida te cambie».