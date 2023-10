La Policía investiga una denuncia por agresión sexual durante las Fiestas del Pilar

La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de la que habría sido víctima una mujer el pasado martes en Zaragoza y por la que se ha practicado ya una detención. Desde que comenzaron las Fiestas del Pilar, el pasado sábado 7 de octubre, no se tenía noticia de ninguna denuncia por delitos contra la libertad sexual, por lo que esta podría ser la primera. Los hechos no se produjeron en ningún escenario festivo, sino en un domicilio particular. Sin embargo, por lo que ha declarado la denuncia, investigado y víctima sí que habían estado antes de copas.

Según ha podido saber HERALDO, la mujer, de 38 años, se personó sobre la una de madrugada del martes en la comisaría de Delicias. Allí, explicó a los agentes que el lunes por la mañana había estado tomando algo con su expareja y que se despertó por la noche en casa de este semidesnuda, con él encima “forzándola” a practicar sexo. La denunciante dijo no recordar nada de lo que había ocurrido en todo el día ni sobre cómo había llegado a la vivienda de este hombre, por lo que cree que podría haberle “echado alguna sustancia en la bebida”.

La mujer explicó a los policías que logró zafarse de su presunto agresor, pero que se inició entonces una discusión durante la cual el varón la agarró del cuello y la golpeó “repetidamente” en varias partes del cuerpo. Según esta, en un momento dado el hombre se hizo con un cuchillo y lo clavó en una puerta de forma amenazante para impedir que se marcharse, llegando a producirle un corte en una mano. En el acta policial, los agentes dejan constancia de haberse percatado tanto del corte como de los diversos moratones que presenta esta persona.

El hombre dijo que solo habían discutido

La denunciante aseguró que finalmente consiguió huir, dirigiéndose acto seguido a comisaría para informar de lo ocurrido. Y lo cierto es que, tras escuchar a la mujer, dos coches patrulla se dirigieron al domicilio del presunto agresor en el barrio San José. El hombre, de 33 años, se encontraba en el interior, por lo que los funcionarios procedieron a su arresto. Al explicarle que había sido denunciado por su expareja, el detenido reconoció que había mantenido una discusión con ella, pero dijo que no había pasado “nada más”. Al hombre le constan dos reseñas policiales en el registro de antecedentes, una por agresión sexual, de mayo de este mismo año, y otra por malos tratos físicos en el ámbito familiar, de septiembre de 2019.

La denunciante fue trasladada al hospital Materno Infantil de Zaragoza, donde se le practicaron las pruebas previstas para los casos de presunta agresión sexual. Allí fue explorada también por un forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, quien informó posteriormente a los encargados de la investigación.

El investigado, al que defienden los letrados Carmen Sánchez y Luis Marcén, ha prestado declaración este miércoles ante el juez de guardia, quien ha decidido dejarlo en libertad imponiéndole una orden de alejamiento e incomunicación sobre la denunciante.