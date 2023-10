Acusa a una amiga de "destrozar" la casa que le dejó gratis más de un año en Zaragoza

La excelente relación de amistad que mantenían un vecino de Casetas y una mujer del mismo barrio zaragozano llevó al primero a prestarle gratis un unifamiliar de su propiedad para que ella tuviera un lugar en el que vivir, puesto que atravesaba una difícil situación económica y le resultaba imposible hacer frente a un alquiler.

La confianza entre ambos parece que era «absoluta», por lo que al hombre no le importó firmar un contrato de cesión de uso por un periodo de cinco años. Sin embargo, al cabo de unos meses y por algún motivo que todavía no está claro, aquella buena sintonía saltó por los aires. Y la mujer no solo fue obligada por un juez a abandonar la casa, sino que ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza como presunta autora de un delito de daños y otro de apropiación indebida. Porque el mismo amigo que le dio un techo cuando no lo tenía la acusa ahora de «destrozar» a propósito la vivienda que le prestó.

«Yo solo puedo decirles que la casa se quedó mucho mejor de cómo me la encontré. Y no solo por las mejoras que hicimos mi pareja y yo durante los meses que estuvimos allí viviendo, sino porque antes de la entrega me pegué tres días limpiando», aseguró ante el tribunal M. P. C., de 58 años, quien niega haber causado los desperfectos que le atribuye el denunciante o que se apropiara de parte del mobiliario. «Todo lo que me llevé era mío. Incluso hubo cosas que me pertenecían y se quedaron allí», apuntó.

Los hechos que enfrentan a estos dos viejos amigos se remontan a enero de 2018, mes en el que se suscribió el contrato que permitía a la mujer acomodarse en la vivienda que le cedió el denunciante. «Redactamos el contrato entre los tres –indicó la investigada, refiriéndose al dueño de la finca, su entonces pareja y ella misma–. Miramos en internet a ver cómo lo hacíamos». «Él era un buen amigo y me hacía un gran favor al cederme la casa, porque yo no podía pagarle. Pero me dijo que yo también le hacía un favor, porque así evitaba que se le metieran okupas. Sin embargo, en noviembre de 2019, su abogado me envió un burofax exigiéndome que me marchara y acusándome a mí de okupa», declaró la encausada.

Habla de un posible acoso sexual pero no denunció

Cuando la Fiscalía preguntó ayer a la mujer por los motivos que acabaron con aquella larga amistad y que han dado lugar a esta causa penal, ella no se lo pensó dos veces. «Para mí, el motivo está claro. Cuando yo rompí con mi pareja, él quiso iniciar una relación conmigo, a lo que yo me negué. Las cosas se pusieron muy mal y este señor llegó a acosarme sexualmente. También me dijo que iba a joderme la vida», indicó la acusada, quien nunca interpuso denuncia por el supuesto acoso o las posibles coacciones.

"Cuando yo rompí con mi pareja, él quiso iniciar una relación conmigo, a lo que yo me negué", señala la acusada.

Por su parte, el dueño de la vivienda negó de forma tajante todas estas acusaciones. «Ya estamos con eso, por favor», se lamentó. «A mí lo que me duele y no puedo entender es cómo alguien a quien le haces un favor así te responde de esta manera. Porque cuando me entregó las llaves de la casa, faltaban muebles, tampoco estaban el videoportero ni los mandos, habían cortado cables, etc, etc...», recordó. Según el perito judicial, los daños causados estarían valorados en 27.315 euros.

La Fiscalía pedía inicialmente dos años y medio de prisión, pero tras escuchar a todos los testigos propuso como alternativa que la mujer sea condenada por dos delitos leves sancionados con multas. También redujo la indemnización a 400 euros por cada uno de estos delitos.