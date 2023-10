Un pueblo zaragozano de 97 vecinos compra deuda española e italiana por valor de 800.000 euros

El municipio de Las Pedrosas (Zaragoza), la puerta de la comarca de las Cinco Villlas, cuenta con 97 habitantes y acaba de hacer una inversión en deuda española e italiana por valor de 800.000 euros procedentes de remanentes de tesorería que ya quisieran para sí municipios considerablemente más grandes.

El problema es que esta operación, aprobada por el concejal de PP y la edil de Podemos en el pleno celebrado el pasado miércoles, genera dudas legales. Desde la oposición, el PSOE denunció que se ha hecho contra las indicaciones de la Intervención.

Más que el presupuesto municipal

Esta partida de 800.000 euros es nada menos que un 166% superior al presupuesto municipal que ronda los 300.000 euros. Detrás de estas arcas municipales tan saneadas están unos ingresos extraordinarios de alrededor de dos millones de euros procedentes de la instalación de cuatro parques eólicos que se levantaron en su término entre 2019 y 2020.

El alcalde, Joaquín Gordún, del Partido Popular, explicó ayer que confía en un informe de secretaría que avala que esta inversión "está permitida". No obstante, ante las críticas socialistas y por "seguridad jurídica", este viernes mismo entregó el acuerdo municipal al grupo del PP en la Diputación de Zaragoza (DPZ) para que los servicios jurídicos se pronuncien sobre su legalidad.

Gordún apuntó que la intención no es otra que conseguir que este dinero "dé algún tipo de rédito y no se devalúe", ya que posiblemente el techo de gasto (gasto máximo que una administración puede llevar a cabo y que se levantó tras la pandemia) no permita hacer uso de él el próximo año una vez se vuelva a fijar un límite. Comentó que si los servicios jurídicos determinan que esta adquisición no está permitida se cancelará. Además, consideró que "no es lógico" que en un Ayuntamiento tan pequeño, integrado por tres ediles (uno por cada formación política), "no se trabaje todos juntos por el bien del pueblo".

El PSOE esgrimió un informe jurídico, emitido por la Intervención del Ayuntamiento, que recoge que no se pueden hacer inversiones en el extranjero "a pesar de que estas las pueda intermediar una institución reconocida en España". También apuntó que la entidad en la que se decidió invertir, de las tres propuestas, solo presentaba fondos de deuda soberana europea, estando formado cada uno de los fondos por diferentes porcentajes de deuda de distintos países.

El edil socialista, Víctor Corbacho, lamentó que las arcas municipales dejan de tener 800.000 euros para actuaciones en la localidad tan necesarias como "finalizar el nuevo depósito de agua, renovar las redes de abastecimiento que todavía son de fibrocemento y mejoras pendientes en el parque, proyectos que se comenzaron en la anterior legislatura".

Polémica tarjeta monedero

Por otra parte, el PSOE también se quejó por la contratación de una tarjeta tipo monedero con un saldo de 3.000 euros anuales a disposición del alcalde para cubrir gastos de desplazamiento y otros que considere oportunos. Le reprochó que supone un sueldo "de forma encubierta". El regidor arguyó que todo lo que se pague con ella "va a quedar reflejado y justificado" y que así se funciona en otras corporaciones.