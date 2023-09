Dieciséis kilómetros son los que separan la localidad de Alfamén de su cabecera comarcal, Cariñena. Un trayecto corto, pero que los estudiantes alfamenenses deben realizar cada día para llegar hasta el Instituto de Educación Secundaria Joaquín Costa de Cariñena. Normalmente en autobús, ahora en coches conducidos por sus propios padres.

Son 88 adolescentes, entre Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los que se trasladan hasta la capital comarcal para poder seguir sus estudios, ya que, no pueden continuar con la enseñanza en sus propios pueblos. Para ello necesitan dos autobuses que los trasladen hasta Cariñena, pero el pasado 19 de septiembre, a los pocos días del comienzo del curso escolar, les anunciaron a través de las redes sociales que uno de ellos tenía que ser sustituido porque cumplía los 16 años de antigüedad, -lo que exige la normativa vigente sobre transporte escolar- dejando a 29 alumnos sin manera de acudir a su centro de estudios. El sustituto se transformó en un microbus de 16 plazas en el que no cabían todos los alumnos. "Todavía siguen 13 niños sin plaza, no sé por qué no contrataron uno más grande", se lamenta una de las madres afectadas. La idea que tomaron desde los servicios provinciales era esa y contratar dos taxis para completar el cupo de alumnos. Taxis que todavía no han llegado.

La solución por el momento la han tenido que buscar ellos, los propios padres de los alumnos. "Tenemos que quitarnos de trabajar para poder llevar a nuestros hijos al colegio", afirma Mari Carmen, madre de uno de los estudiantes afectados que narra que los padres tienen que rotarse cada día para acercar a sus hijos al colegio. "Necesitamos 4 coches para llevarlos a las 7.45 cuando empieza el instituto y otros 4 para recogerlos a las 14.30", apunta.

La portavoz del Ampa del Instituto Joaquín Costa, Conchita Cebrián, ha relatado que llevan más de 10 días esperando y de momento "no tienen solución". Teme que con la llegada de las Fiestas del Pilar la situación se retrase todavía más o quede paralizada. Por su parte, desde la DGA no han podido precisar de momento la fecha en que estarán operativos los taxis.

Ambas resaltan la labor realizada tanto por el instituto de Cariñena como por el propio Ayuntamiento. "Incluso quisieron contratar ellos mismos los taxis y hacerse cargo de los gastos", señalan agradecidas de que les mantengan al tanto de las novedades y hagan presión a las instituciones.

Todavía no saben cuándo va a llegar esa ansiosa solución, "falta una firma de la dirección general o eso nos dicen". Su próximo paso será convocar una manifestación para ver si así les "escuchan".