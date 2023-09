Allué Laboral recoge el testigo de un negocio casi centenario de Zaragoza

.Parece que fue ayer cuando HERALDO publicaba el cierre definitivo de una de las tiendas más emblemáticas de la capital aragonesa. El año 2022 se despedía de la tienda de ropa laboral Vifer, ubicada en el número 40 de la calle Manifestación de Zaragoza. Y lo hacía a manos de María Victoria Fernández Ledesma, más conocida como Mariví, que se jubilaba a sus 65 años poniendo fin a una saga familiar de tres generaciones.

Apenada, recordaba la fundación del negocio en la calle Escuelas Pías, a escasos metros del Mercado Central, y su posterior traslado al corazón del casco histórico en 1975 a cargo de su padre, Víctor Fernández Arilla, uno de los últimos sastres de la ciudad que a su vez cogía el testigo con tan solo 16 años de manos de su padre, el también sastre Fernando Fernández.

Sin embargo, lo que ella no imaginaba entonces es que no tardaría en aparecer una persona con muchas ganas de tomar el relevo sin perder su esencia ni filosofía. En febrero, Patricia García Allué, sanitaria zaragozana de 30 años, decidió ponerse al frente de esta tienda dedicada en exclusiva a ropa laboral -uniformes sanitarios, ropa escolar y de hostelería, prendas dedicadas al sector de la industria o EPIS, etc- en Zaragoza.

El nuevo equipo de Allué Laboral. C.I.

“Estuve trabajando cuatro años en la tienda, como dependienta, hasta que llegó la pandemia y me ofrecieron trabajo en el hospital. Fue ahí donde aprendí todo lo que estoy poniendo en práctica”, rememora. Tras el anuncio de la jubilación de Mariví, la idea de emprender comenzó a rondarle la cabeza. “En la vida hay siempre dos caras de una misma moneda. Era tirar para adelante o dejar las cosas pasar. Opté por la primera”, reconoce.

Entusiasmada, tratando de conciliar con una niña pequeña, la zaragozana asegura que llega a este sector tradicional con aires renovados “y muchas ganas de revolucionar”. Precisamente por eso, una de las primeras medidas adoptadas ha sido abrir su propio taller de confección, en el que en un futuro esperan llevar a cabo sus propias creaciones: “De momento no ha hecho más que empezar a andar pero esperamos que vaya creciendo poco a poco”.

Y es que, en un mundo en el que la personalización cada vez es más importante, el trabajo hecho a medida se ha convertido, sin duda, en un criterio muy bien valorado por la mayoría. “También es cierto que cogemos el testigo de una empresa con muchos años de experiencia y buena clientela. Ahora tratamos de dar un paso más allá”, admite la zaragozana.

“Nos atrevemos con todo”

¿El objetivo? Hacerse un hueco en el mundo de la ropa laboral, y que “la gente sepa que somos capaces de dar respuesta a cualquier inquietud que pueda surgir en este ámbito. Sea lo que sea, haremos lo que sea por conseguirlo. Nos atrevemos con todo”. Para Patricia, que ha decidido cambiar el nombre de Vifer y utilizar su segundo apellido –“además, es muy aragonés”, reivindica- otro de los alicientes de esta nueva etapa es un equipo de gente joven y con ganas: “Somos un equipo vitamina que quiere transmitir seguridad y garantías”.

No solo eso sino que la nueva tienda, a pesar de apostar por el comercio tradicional, cara a cara y de cercanía, también tiene su propio perfil en redes sociales (@alluelaboralvestuario). “Lo que se hace en las tiendas de toda la vida no se encuentra en internet. Apostamos por el trato personalizado, la importancia del cara a cara y del momento de la prueba, así como por la personalización de cada prenda”, concluye. ¿Llegará a convertirse Allué Laboral, sucesora de Vifer, en uno de los comercios centenarios de la ciudad de Zaragoza?: “Si nuestros clientes nos devuelven el cariño y dedicación que intentamos poner en ellos, no dudes que estaremos mucho más de 100 años”.