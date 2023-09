Javier Baquerizo, fruticultor en Plasencia de Jalón: "Después de la granizada no sacamos ni para cubrir la recogida"

Javier Baquerizo, fruticultor de Urrea de Jalón con fincas también en Plasencia, apartaba ayer por la mañana las ramas del manzano buscando alguna fruta que se hubiera librado de la granizada del lunes por la tarde en vano. Todas las piezas, que estaban listas para recoger, llevan varios golpes, en algunas se podían contar hasta 10 impactos. "Aunque lo del precio es muy variable, en el mercado por una pieza sana se podrían pagar entre 40 y 45 céntimos para mesa y ahora a ver si llegan a los 10 céntimos", estimaba y se mostraba claro: "No es que no saquemos para cubrir costes, es que no da ni para cubrir la propia recogida".

En su caso, el lunes estaban inmersos en plena recogida y en la finca que recorría ayer, de una hectárea de superficie, la mitad ya estaba en los palos -las grandes cajas que van al almacén- y la otra estaba pendiente de cosechar. A esto se une que una tromba de agua que descargó la semana pasada arrasó con las infraestructuras de riego (acequias y bombas), con caminos e impidió adelantar la recolección en algunas zonas, donde el agua, asegura Baquerizo, llegaba por la rodilla. Así, con la pedregada del lunes, se cumple aquello de que 'llueve sobre mojado'. Y por partida doble: "En julio cayó en todo el término de Urrea con la misma intensidad".

Entonces, la misma tarde que el agua inundó Parque Venecia, el pedrisco dejó en esta zona de la comarca de Valdejalón daños de entre el 70 y el 100%. Ya entonces, los agricultores de la zona tuvieron que retirar la fruta afectada y aplicar tratamientos contra plagas y para la recuperación del árbol. "Ya no es solo el daño de hoy, sino que en algunas zonas hay daños a las ramas y eso es una merma a futuro", recordaba. Con esta última tormenta, Baquerizo calculaba que a él le ha arruinado 20 hectáreas y unos 500.000 kilos de producto listo para recoger.

"En algunas zonas hay daños a las ramas y eso es una merma a futuro"

Consecuencias del granizo en Plasencia de Jalón. JMACIPE

En esas labores participaban hasta el lunes unas 30 personas, que pasarán a ser unas 25: "La fruta hay que quitarla, aunque el precio no sea el mismo". Lo que sí se verá afectado es el número de trabajadores en la central que tiene en Urrea, donde "en una temporada que va bien hay 12 empleados y hoy solo puedo tener a dos". Ante este escenario, Baquerizo concluye que "esto, la agricultura, es algo vocacional" y asegura que cada vez que viene una tormenta así: "Me digo que lo dejo, pero no puedo".

Sin embargo, se muestra pesimista y recuerda que de los daños de julio no ha habido ningún apoyo por parte de la administración. Fue entonces, en mitad de la campaña -la electoral- cuando desde el PP, entonces en la oposición, demandaban "medidas de apoyo" al Gobierno de Aragón. "Valdejalón siempre ha sido una zona agrícola de explotaciones familiares por excelencia, pero cada vez quedamos menos: los que estamos, nos lo ponen difícil y entrar de nuevas, con la inversión que se necesita, es casi imposible".

Manzanas dañadas por el granizo en Plasencia de Jalón. JMACIPE

Entre los factores, Baquerizo asegura que hay parte de influencia en que "tener seguro se hace prácticamente inviable" y, a su juicio, que se hayan "retirado las estufas contra el granizo". "Antes si granizaba era en una zona muy concreta, ahora son tramos de 20 kilómetros. Y llover… ¿cuánto ha llovido este año?".

Sobre cantidades globales, de hectáreas afectadas en toda la zona y volumen de producción mermado, fuentes de organizaciones como UAGA explican que todavía es temprano para dar una estimación aproximada, ya que todavía no se han hecho muchos de los partes donde se detallarán las fincas y las cantidades.