Zaragoza ofrece a sus bomberos y voluntarios de Protección Civil para ayudar a Marruecos

Zaragoza ha ofrecido a sus bomberos y voluntarios de Protección Civil para ayudar a localizar y rescatar supervivientes del terrible terremoto que ha sacudido Marruecos, que deja ya más de 2.000 muertos y miles de heridos.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha asegurado este domingo que los equipos están ya “casi preparados” para salir, y que el Ayuntamiento está a la espera de las órdenes del Ministerio del Interior. No se descarta, de hecho, que puedan partir ya en estas próximas horas, ya que el tiempo, como ocurre siempre en estas catástrofes, es vital.

La regidora ha asegurado que Zaragoza se puso a disposición de la Delegación del Gobierno el propio sábado nada más conocer la noticia con el objetivo, como ya se hizo con el terremoto de Turquía, de ayudar en todo lo posible. Entonces se les transmitió que de momento no iba a haber ningún envío, ya que Marruecos todavía no había solicitado ayuda internacional de forma oficial. “El Gobierno estaba expectante, dado que no se puede mandar nada si ellos antes no lo han reclamado”, comentaba Chueca.

Marruecos, no obstante, ha dado ya ese paso, activando todos los mecanismos de cooperación internacional. “Desde Delegación acaban de notificarme que han pedido oficialmente ayuda. Vamos a enviar el requerimiento formal y a organizarla en función de las necesidades. Estamos pendientes de que nos digan qué se necesita desde el Ministerio del Interior, que es el que coordina a todos los agentes de Protección Civil”, ha dicho.

Zaragoza ha querido ofrecer su ayuda “con la misma predisposición y rapidez” que con el seísmo de Turquía, que dejó 50.000 víctimas. Entonces, los bomberos pudieron rescatar a una mujer de 60 años que había quedado atrapada entre los escombros.

También el Gobierno de Aragón actuó ayer con celeridad. El presidente, Jorge Azcón, envió una carta al cónsul en la Comunidad ofreciendo toda la ayuda necesaria.