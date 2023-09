Zaragozanos rumbo a Marrakech: “He pasado varias horas tratando de tranquilizar a mis familiares por teléfono”

El devastador terremoto de Marruecos, que deja ya más de 800 víctimas mortales, ha sobrecogido a los decenas de zaragozanos y marroquís que este sábado viajaban a Marrakech desde el aeropuerto de la capital. Abdelhaq El Mahfoudi estuvo anoche varias horas al teléfono con sus familiares tratando de calmarles. “Llamaron asustados. Decían que el suelo se movía para delante y para atrás”, contaba poco antes de despedir a su abuelo y un amigo.

En la ciudad en la que viven su tía y su abuela, a 80 kilómetros de Marrakech, no hay que lamentar fallecidos, pero el temblor se sintió con fuerza. “Han tenido que pasar la noche fuera. Dentro de las casas no se podía estar”, relataba.

Los allegados de Abderrezzak Younes vivieron una situación similar. “Han tenido que dormir fuera por temor a las réplicas. Ha sido un horror. Todas las casas se movían”, explicaba.

A pocos metros, Mohamed, otro de los presentes, esperaba junto a su padre, que vive cerca de Casablanca. “Estamos siguiendo todo lo que pasa con el teléfono móvil. Hay muchos muertos y la gente tiene mucho miedo. Por suerte, he podido hablar con el resto de la familia y están bien”, decía.

Quienes se dirigen allí por vacaciones se han despertado con dudas. “Al principio he pensado que me quedaba en casa, pero he empezado a informarme y he visto que los vuelos están saliendo desde el aeropuerto de Marrakech, así que imagino que la situación allí no será tan caótica”, ha apuntado Rafael Lobarte. Él tenía contratado un viaje de una semana con una mayorista. “Por el momento no tenemos información de nada. Nadie nos coge el teléfono”, lamentaba en el mostrador de facturación.

Muchos han sido los que se han acercado hasta los 'stands' de Aena y Ryanair en busca de información, pero por ahora, lo único que se sabe es que el avión que ha salido a mediodía de Marrakech llegará “en hora” a Zaragoza, estando previsto que aterrice en torno a las 14.10.

Los hay que incluso han llamado a la embajada, con el mismo resultado. “Me salta todo el rato el contestador. Nosotros vamos por libre. Mi pareja estudió en Marrakech, pero para mi es la primera vez. La idea es estar una semana allí y visitar un par de sitios cerca. La verdad es que ni me he planteado no ir”, reconocía María antes de dejar sus maletas.

Ángel Charmes, otro de los que esperaba para embarcar, confiaba en que su escapada no se vea alterada. “Tengo cogido el vuelo desde hace un par de meses. Voy a ir igualmente, no me voy a perder semejante oportunidad. Mi idea es estar cinco días y ver cuatro ciudades. Voy sin alojamiento, un poco a la aventura, pero espero que no pase nada”, comentaba.