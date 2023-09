Azcón confirma que las obras del colegio Ana María Navales no terminarán para el inicio de curso

Este viernes, el presidente de Aragón Jorge Azcón ha ratificado sus palabras acerca de las obras del colegio Ana María Navales de Arcosur a los medios: "Cuando ves el estado de las obras y ves las declaraciones de los padres, parece que tienen razón". Ha indicado que deben reforzarse los trabajos y que puede que los pequeños se pierdan algunos días de clase si los plazos no resultan ser los acertados. "Puede ser que el día 7 no esté", ha informado.

El presidente ya se mostraba pesimista este jueves en COPE ante la idea de que las obras se acabaran a tiempo y responsabilizaba al gobierno anterior por una mala planificación. "Estamos de acuerdo -ha afirmado María Pilar Fidalgo, secretaria de la AMPA-, pero esa información tendrían que haberla dado antes a las familias". Algunas de ellas se han congregado esta mañana frente a las puertas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Una concentración "improvisada", motivada por las palabras de Jorge Azcón. Desde Educación, aseguran que las declaraciones del presidente se han malinterpretado, porque dijo que sería "difícil" pero no "imposible".

Desde la consejería no descartan todavía que el inicio de curso sea inviable, sin embargo, las familias no lo ven claro. “Yo creo que el 7 puede estar, pero no para que entren los niños a dar clase”, ha explicado Fidalgo. "Se ve que el colegio no está preparado y que hay un peligro para todos nuestros hijos", ha añadido Sara, una de las madres.

Desde la AMPA han aclarado, no obstante, que no se consideran personas aptas para juzgar la evolución de las obras desde fuera, por lo que han afirmado mantener "un ápice de esperanza" y exigen poder verlas desde dentro. Temen que los niños comiencen las clases sin que el edificio esté completamente finalizado. "No queremos que entren a medias", ha señalado Nuria, vicepresidenta de la AMPA. Además, solicitan un plan B en el caso de que, finalmente, el colegio no esté listo para el inicio de curso. Azcón, en sus declaraciones, propuso que los menores se quedaran en casa, opción que no satisface sus demandas.

Con el objetivo de tranquilizar a las familias y hablar acerca de posibles alternativas, el Departamento de Educación ha convocado a la AMPA y el equipo directivo del centro a una reunión al mediodía.