Un peligroso delincuente logra escapar de los calabozos de una comisaría de Zaragoza

La Policía Nacional trata de aclarar lo sucedido esta pasada madrugada en los calabozos de la comisaría de Delicias de Zaragoza, de los que nadie sabe cómo ha conseguido fugarse un peligroso delincuente al que habían detenido solo unas horas antes tras una temeraria persecución desde el centro comercial Torre Outlet hasta el barrio del Gancho.

La Jefatura Superior de Aragón se ha limitado a confirmar la huida, sin facilitar ni la identidad del fugado ni la forma en que ha logrado desaparecer de los calabozos. Sin embargo, según ha podido saber HERALDO, se trataría de un delincuente sobre el que pesaban numerosas órdenes de arresto y que llevaba mucho tiempo en busca y captura.

Al parecer, se trata de Arturo G., su último domicilio conocido estaba en Huesca y arrastra bastantes antecedentes por delitos de tráfico de drogas y armas. Ahora, todos los esfuerzos de la Policía Nacional se centran en dar con su paradero y con el de las personas que supuestamente le han ayudado a escapar.

Según fuentes próximas a la investigación, fue este miércoles por la tarde cuando una patrulla reconoció al delincuente en Torre Outlet, junto a la carretera de Logroño. Al tratar de darle el alto para proceder a su identificación, Arturo G. se puso al volante de su coche e intentó salir corriendo. Los policías intentaron cerrarle el paso con su vehículo, pero el fugado no se lo pensó dos veces y embistió al coche patrulla.

En un momento dado, parece que el fugitivo salió corriendo y llegó a cruzar todos los carriles de la N-232 a la altura del colegio Antonio Machado. Los agentes no dejaron de perseguirlo para intentar arrestarlo, pero inicialmente no lo lograron. Lo que sí hicieron fue pedir refuerzos a la sala del 091, lo que permitió dar con el huido después en el barrio del Gancho tras una larga persecución.

¿Cómo escapó del calabozo?

Los detenidos se trasladan habitualmente a los calabozos de la inspección central de guardia, ubicada en la comisaría del Actur de Zaragoza, pero todas las celdas estaban ayer ocupadas y hubo que llevar a Arturo G. en la comisaría de Delicias. Lo que resulta todavía un auténtico misterio es cómo consiguió el delincuente escapar. Primero del calabozo y después del propio céntrico recinto policial, ubicado en la avenida de Valencia. De hecho, ahora se están revisando todas las grabaciones de las cámaras para intentar encontrar una explicación.

No ha podido ser confirmado oficialmente, puesto que la Jefatura Superior ha preferido no dar detalles hasta que se aclare lo ocurrido, pero se especula con la posibilidad de que el detenido hubiera huido a través de un falso techo. Lo que también ha trascendido es que alguien le esperaba fuera de la comisaría con una furgoneta para llevárselo y que, un ciudadano de origen asiático que ha presenciado estupefacto a la huida habría sido encañonado con un arma. En cualquier caso, no ha habido que lamentar víctimas.

Otra fugas en la comisaría del Actur y los juzgados

No es la primera vez un delincuente consigue escapar de un calabozo en la capital aragonesa. En octubre de 2021, tres jóvenes de 26, 34 y 35 años que habían sido arrestados por asaltar varios salones de juego lograron huir de la comisaría del Actur, aunque entonces la fuga les duró apenas cinco minutos, ya que fueron arrestados nada más salir a la calle.

Pero no solo se han registrado fugas en los calabozos de estas dos comisarías, durante el verano de 2017 otro delincuente fue el primero en burlar la seguridad de las celdas de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

La fuga se produjo el día 29 de agosto, después de que el detenido mantuviera un vis a vis con su abogado. Al parecer, cuando el letrado abandonó después la sala, se dejó la puerta entreabierta. El detenido se percató de ese detalle y sin perder tiempo se encaramó al falso techo, cruzó al otro lado y se dio a la fuga.