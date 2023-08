La Policía localiza a un militar de Zaragoza que llevaba 3 años fugado para no ir a la cárcel

Un episodio de celos y un consumo desorbitado de alcohol sentaron a un militar de Zaragoza en el banquillo de los acusados a comienzos de 2017. La Audiencia Provincial terminó condenándolo a prisión por agredir y retener contra su voluntad durante varias horas tanto a su expareja como al jefe de esta.

Dado que la pena era de dos años y el encausado no arrastraba antecedentes, el tribunal decidió suspenderle el castigo. Sin embargo, este perdón llevaba aparejadas dos condiciones: la primera, que no volviera a delinquir por un periodo de tres años; la segunda, que no incumpliera de forma grave o reiterada las prohibiciones que se le imponían. Principalmente, la orden de alejamiento que le impedía aproximarse a las víctimas. Y como no ha sido capaz de hacerlo, los magistrados acaban de ordenar su ingreso en el centro penitenciario de Zuera para cumplir la condena que en su día le suspendieron.

La sentencia por la que fue condenado César Ambrosio G.S. se declaró firme el 26 de abril de 2017, por lo que debía evitar a toda costa una nueva reseña policial hasta la misma fecha de 2020. Sin embargo, el 8 de octubre de 2018 quebrantó las medidas cautelares que le habían impuesto, lo que le supuso otra pena de cuatro meses de cárcel. Cuando la Audiencia de Zaragoza tuvo conocimiento de ello, de forma inmediata revocó la medida de gracia y citó al penado para decretar su ingreso voluntario en prisión por los hechos ocurridos en la capital aragonesa.

Pero el militar, que pasó ocho meses en prisión provisional en Alcalá Meco (Madrid) por la agresión y doble detención ilegal de Zaragoza, no estaba dispuesto a volver a una celda. Y no solo no compareció ante el tribunal, sino que hizo caso omiso a cualquier otro requerimiento, lo que llevó a la Audiencia Provincial a dictar una orden de busca y captura contra él en diciembre de 2020.

Detenido en Bilbao

César Ambrosio G.S. ha permanecido más de tres años y medio oculto y en rebeldía. Sin embargo, según ha podido confirmar HERALDO, hace solo unos días fue detenido por la Policía en Bilbao. Dada la condición del prófugo del militar, los agentes lo pusieron a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital vizcaína, quien ordenó su ingreso en el centro penitenciario de Basauri. No está claro si será allí o en Zuera, pero al condenado no le quedará ahora otra que cumplir ahora los dos años que tenía pendientes.

Los hechos por los que César Ambrosio G. S. fue condenado se produjeron en la madrugada del 8 de mayo de 2016 en el bar La Vinoteca, ubicado en el barrio de La Almozara de Zaragoza. El encausado sospechaba que su expareja mantenía algún tipo de relación con su entonces jefe, por lo que se presentó allí, les agredió a ambos y los retuvo durante unas dos horas.

Durante el juicio, el hombre alegó que estaba celoso y había bebido demasiado, argumento que dio por bueno el tribunal. De hecho, la Audiencia Provincial dijo en su sentencia que el encausado «presentaba síntomas inequívocos de embriaguez intensa que limitaban, de manera sustancial, su capacidad y voluntad». La Fiscalía pedía inicialmente para él 17 años de cárcel.