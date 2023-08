Polémica en Calatayud por las obras en la plaza de toros en vísperas de las fiestas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud denunció ayer que las obras que se acaban de ejecutar por vía de «emergencia» en la plaza de toros son consecuencia de la «falta de mantenimiento». Y atribuyó esa dejadez al equipo de gobierno «que el PP ha encabezado durante los últimos 12 años, ahora con mayoría absoluta». La intervención, anunciada el pasado 31 de julio por el Consistorio y que supuso la cancelación del Concurso Nacional de Recortadores, consiste en un «apeo y refuerzo mediante tirantes» para sujetar un muro de contención entre los tendidos tres y cinco, cuyo deterioro se atribuye a las filtraciones que se produjeron durante las tormentas de junio.

Los trabajos estaba previsto que acabaran ayer, ya que hoy habrá una visita «para mostrar y explicar la obra que se ha ejecutado». El alcalde, José Manuel Aranda, aseguró hace una semana que la intervención no afectará a más espectáculos. Dijo también que no causará ninguna molestia durante las fiestas, pero sí contribuirá a dar mayor seguridad. «Se ha llegado a decir que es una obra sencilla, cuando no lo es, ya que el presupuesto asciende a 109.000 euros». En la visita que se hizo el 7 de julio los técnicos apreciaron «grietas vivas», así como «inestabilidad». Y la memoria del arquitecto dice que «un fallo en esta estructura sería fatal porque provocaría un derrumbe». «Por lo que no es poca cosa», insistía el concejal del PSOE Jesús Monge.

Una cuestión de seguridad

«No queremos generar alarmismo, solo velar por la seguridad de todos», señalaba la portavoz socialista Sandra Marín. Sobre la seguridad de la plaza para las fiestas recordaba que «los técnicos tienen que emitir un informe de reapertura». «Llevamos avisándolo muchos años y se podía haber evitado que esto sucediera en estas fechas tan puntuales, alarmando tanto a la ciudadanía». No por nosotros, sino por la inacción y la poca planificación del equipo de gobierno», incidía.

A este respecto, la también socialista Yolanda Júlvez recordaba que en 2020 se les permitió ver la plaza.«Ya pudimos ver entonces la barriga en los muros y lo dijimos en la comisión oportuna», indicaba. En aquella visita también se advirtieron daños en las gradas de madera, grietas, goteras, rotura de testigos, caída de tejas y otros problemas. «Es un edificio antiguo, hecho en 1877 en pocos días y con materiales como arena, caliza y yeso. Antes allí vivía gente que se encargaba de jorearlo y reducir la humedad y ahora ya no», apuntaba Júlvez.

Sandra Marín cargaba contra la falta de información, ya que sostiene que parte de la documentación que solicitaron el pasado 1 de agosto todavía no se les ha facilitado, como el plan director anunciado por el alcalde.