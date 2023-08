Cruce de reproches en la Comarca Comunidad de Calatayud por los puestos de confianza

El Consejo de la Comarca Comunidad de Calatayud ha aprobado en la sesión extraordinaria de este jueves 10 de agosto, la segunda convocatoria de este tipo en dos semanas, la modificación de plantilla y de la relación de puestos de trabajo de la institución para la creación de dos puestos de personal eventual. Se trata de una plaza como coordinador de Presidencia, Comunicación y Protocolo -como apoyo al popular Ignacio Marcuello-, y otra de asesor de Desarrollo Económico y Turismo -vinculada a la vicepresidencia primera que desempeña José Félix Lajusticia-. La propuesta salía adelante con los votos del equipo de gobierno PP-PAR y de Vox y el no de PSOE, Cs-Tú Aragón y CHA.

"No solo hay trabajo político, también de administración y gestión que los justifica", explicaba el portavoz del Partido Popular, Héctor Sarriá. En el puesto de coordinador, se atribuyen funciones de seguimiento a los proyectos de las distintas áreas y puesta en común entre ellas, visitas y la gestión de la comunicación interna y externa. En el segundo, se asignan funciones de responsabilidad sobre proyectos como el plan de sostenibilidad (valorado en 2,8 millones), el centro Tranquera Náutica (que supera el millón) y desarrollo empresarial.

Según Sarriá estas funciones hacen que el equipo de gobierno considere los puestos como de carácter "vital". "Motivos hay de sobra, trabajo hay", argumentaba. Ni CHA ni la representante de Vox, Pilar Delgado, intervenían. Sí que lo hizo Miguel Langa (Cs), que reprochaba que de un presidente y una vicepresidenta con retribuciones en el mandato pasado se pasase a cinco personas -presidente y vicepresidente primero con dedicación exclusiva, vicepresidenta segunda con parcial y los dos puestos de confianza- "para hacer el mismo cometido" y que hay pendiente de aprobación una plaza de técnico de turismo por oposición.

Para el anterior máximo responsable, el socialista Ramón Duce, el caballo de batalla era dilucidar cómo financiarán esos salarios. "¿Creen que se pueden permitir destinar 300.000 euros a gasto político?", se cuestionaba, y en esa cifra incluía las aportaciones a la vicepresidencia segunda (28.000 euros), de los eventuales (63.000), las asignaciones a los grupos políticos (30.000) y las indemnizaciones por asistencia a comisiones y consejos. "Ahora ha sido del remanente y apañado, pero ¿de dónde sacarán el dinero en 2024?", se preguntaba asegurando que "será imposible sin perder servicios".

Duce sostenía que se trata de dos puestos "prescindibles" y que de aprobarse "cuestionan las funciones del presidente y del vicepresidente". Marcuello respondía que las críticas eran algo "prematuro" y pedía "tiempo para aterrizar". En este punto, Lajusticia respondía a Duce que hacía valer el dicho que reza 'Consejos vendo que para mi no tengo' y ponía en contraste el número de personal eventual en la Diputación de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón, también que el propio Duce le hubiera ofrecido ser presidente para este mandato.

En el punto para aprobar la modificación presupuestaria, que replicó los mismos votos, Sarriá argumentó que estos cambios al año que viene se incluirán en el presupuesto, y que eso no implicará "menos servicios". Algo en lo que insistió Langa, apuntando que el dinero para sueldos de confianza iba en detrimento "de la agenda cultural, deportes o a las personas mayores". A este respecto, Marcuello insistió en que "no se quitará donde sea necesario" y consideró esta crítica "una bajeza" y la representante de Vox, Pilar Delgado, reprochó la rebaja de aportaciones a la residencia San Iñigo de Calatayud, que "los puestos de asesor en la DPZ pasan de 24 a 25" y que ya no había motoniveladora para los caminos.

Sobre ello, Duce alegó que dicha máquina "suponía un gasto desmesurado en reparaciones" y que no había competencias en ese ámbito, como tampoco en las residencias. Así, sacó a colación que cuando se incrementó la aportación de los ayuntamientos al servicio de ayuda a domicilio Marcuello la consideró "mucho", algo que el presidente reconocía y anticipaba que pretenden reducirla.