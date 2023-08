Se buscan antenas informativas: "Te enteras el primero de lo que sucede en Zaragoza"

Lidia Sanz, de 17 años y estudiante en el Instituto de Educación Secundaria Pilar Lorengar de Zaragoza, anda estos días de verano inmersa en el proyecto que presentará para ser, por segundo año consecutivo, antena informativa del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Consistorio acaba de lanzar una nueva convocatoria (abierta hasta el 18 de septiembre) de un programa que ya ha cumplido 35 años, por el que han pasado más de 2.000 jóvenes y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo (al igual que lo ha hecho la forma de comunicarnos). Este 2023 se buscan 46 antenas informativas, de las cuales (y como novedad) 10 serán antenas info_Redes. "Su misión principal va a ser dar voz a los jóvenes a través de las redes sociales de Zaragoza Joven. Estamos muy ilusionados porque creemos que va a marcar un antes y un después", comenta Susana Urraza, coordinadora del proyecto y técnica documentalista de Zaragoza Joven. "Hay que poner en valor que es un programa con mucha trayectoria y que sigue cada vez más vivo -continúa- Todos los años se cubre toda la oferta".

Pero, ¿en qué consiste ser antena informativa? Tal y como explica la coordinadora, son jóvenes (con edades de 16 a 25 años) que comunican a su entorno los servicios y actividades organizados para ellos por el Ayuntamiento. El programa está abierto a todos los centros de Educación Secundaria de la ciudad, a la Universidad de Zaragoza, a la red municipal de zonas jóvenes y a otros espacios. De esta forma, las antenas actualizan los tablones informativos de sus respectivos centros y mantienen un punto (físico) donde atender a sus compañeros al menos un día a la semana. Para ello, reciben formación (una vez al mes) y cuentan con una beca de 500 euros (de 700 en el caso de las antenas de redes). "También colaboran en la elaboración de contenidos digitales. Además les enviamos información a través de Whatsapp y también la tienen colgada en nuestra página web. Sirven de canal de información; los protagonistas de este proyecto son ellos", detalla.

Urruza resalta que a esas edades es cuando empiezan a tomar sus propias decisiones, lo que conlleva que estas deban estar sustentadas con información de "calidad" y contar con un asesoramiento. Es ahí donde el Consistorio zaragozano proporciona a los jóvenes información de actualidad (subvenciones, convocatorias, concursos...), gestiona anuncios de empleo enfocados a la población juvenil y dispone de asesorías (psicológicas, jurídicas, de estudios, sexológicas...), entre otros servicios.

"Si se conociera más (el programa) habría más gente que se querría presentar como antenas informativas. Yo lo he sido durante dos años y poco a poco me ha ido gustando mucho. Conoces a mucha gente, aprendes muchas cosas -asesorías o centros de Zaragoza de los que no sabías, como el Cmapa (de prevencion de adicciones)- y con la información que te dan para que trasmitas a los demás te enteras el primero de lo que sucede en la ciudad", observa Irene Romera, de 17 años y que este próximo curso comenzará el grado en Economía.

Por su parte, Laura Cascán -de 21 años, cuatro de antena informativa y que acaba de terminar el grado en Trabajo Social- anima a todos los jóvenes a que participen en el proyecto. "Aunque solo sea una vez en la vida; hay que vivirlo. He conocido a mucha gente en las formaciones que a día de hoy son mis amigos, he desarrollado habilidades sociales al estar de cara al público y descubierto mucha información de primera mano", dice esta joven, que sopesa presentarse a Info_Redes.

También la joven Lidia reconoce que ser antena informativa le está sirviendo para perder la vergüenza a la hora de comunicarse con los demás. Hasta entonces solo se relacionaba con gente de su curso y ahora lo hace con un abanico más amplio de jóvenes e incluso con docentes. "Me sorprendió que profesores me preguntaran por información para sus hijos de forma personal; por ejemplo, sobre el carné joven", recuerda. Para ella, participar en el programa ha sido abrir una ventana llena de oportunidades. "Las charlas de asesoría jurídica me parecieron muy interesantes. Y no sabía la cantidad de cosas tan chulas que hay y eso que el tablón de mi instituto está a la entrada y es muy visible", cuenta.

De izquierda a derecha, las jóvenes Irene Romera, Laura Cascán y Lidia Sanz.

En cuanto a la información que más interesa a los jóvenes aragoneses, las tres aluden a los programas de voluntariado, las salidas laborales, los campos de trabajo (en verano), los concursos de dibujo y fotografía y actividades gratuitas de ocio saludable (como el proyecto 12 lunas).

Mientras, la coordinadora de antenas informativas subraya que uno de los objetivos es crear jóvenes comprometidos con la ciudad. "Se trata de que salgan de su cascarón, de su entorno familiar y amigos y empiecen a formar parte de la vida social de Zaragoza. Conocen gente de otros barrios y de otras edades. Asimismo, la convocatoria oficial que hacemos es su primer contacto con la Administración; un primer paso de madurez al tener que enfrentarse con los trámites administrativos", resalta.

Recordar que la Universidad de Zaragoza colabora en este proyecto con el Consistorio y además de las antenas tradicionales y las de redes está la modalidad Info_RadioUnizar (tres en esta nueva convocatoria para estudiantes de Periodismo). El curso pasado 71 jóvenes participaron en el programa gestionando 49 antenas informativas (se pueden presentar por equipos, es decir, una antena titular acompañada de un colaborador).