Ricla vive la fiesta (patronal) de la democracia

Entre el aroma a churros, el bullicio de la plaza de toros y las calles engalanadas con banderas de Aragón con motivo de las Fiestas patronales en honor de Santa María Magdalena, la jornada de votación con motivo de las elecciones generales de este 23J en Ricla, en la comarca de Valdejalón, ha hecho que todo sea diferente. Allí, las tres mesas del colegio electoral se han constituido sin incidencias y los primeros vecinos ya se habían acercado a depositar las papeletas, minutos después de la apertura oficial de las urnas, a las nueve de la mañana.

"A nosotros que las elecciones coincidan con las fiestas no nos influye en nada y no nos hace ninguna extorsión. Las fiestas son para los jóvenes", decían al alimón Mariano Marín, de 80 años, y Rosario Lahuerta, de 76, mientras bajaban por la calle Ramón y Cajal procedentes del colegio: "Hemos sido de los primeros". También entre los que aprovechaban la primera hora estaba Carlos Moreno, de 26 años, que todavía no se había ido a dormir.

En su caso, iba ya "de retirada". "Estaba en las becerras (la suelta de vaquillas en la plaza de toros) y antes de irme a dormir he venido a votar", explicaba. Según cuenta, no ha habido mayor problema en que fiestas y elecciones se solapen: "Yo iba a estar sí o sí, así que no he tenido ningún cambio de planes". "Para los que le toca en mesa sí que es un fastidio", aseguraba Lorena.

Esa valoración la compartían Teresa Lozano, de 19 años; Eduardo Mosteo, de 28, y Óscar Sancho, de 24, los integrantes de la mesa más joven con diferencia. "Es la primera vez que me podía tocar. He salido hasta las cinco y solo he dormido dos horas, por lo que el día se me va a hacer duro", confesaba la primera. Mosteo reconocía directamente no haber salido y Sancho "solo hasta las cuatro y media y sin beber".

Por su parte, Miguel Cebrián, de la peña la, Talanquera se sinceraba: "Estaba en las vacas y me he dicho: te tienes que ir. Y antes de ir a casa he venido a votar. Eso sí, antes de llegar compraré los churros y el pan para que mi madre no me eche". Junto a él un par de amigas y Aitor Benito, de Los cojea, que reconocía que también acudía "sin dormir".

En las otras mesas, Josefa Trancón, debutante también como presidenta de mesa, reconocía que los primeros minutos estaban siendo "muy tranquilos". "A ver si el resto de día es igual", decía. Una afirmación que compartían Alberto Noguera y José Antonio Artigas. En la segunda de las mesas, María Peña Andrés, era, además del cargo principal, la más experimentada: "Ya me tocó hace años de vocal". A su lado José Miguel Ibáñez y Cristian Gutiérrez le flanqueaban.

Desde la aprobación del programa de fiestas hasta su celebración, el único cambio obligado ha sido el cambio de la suelta de vaquillas por las calles del centro, acto que se ha trasladado al coso local, Braulio Lausín López, gitanillo de Ricla.