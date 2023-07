Lambán confía en que el resultado de las elecciones sea "el mejor posible para España y Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha votado en el Centro Cívico Cultural Paseo del Muro, en la localidad de Ejea de los Caballeros, y ha declarado lo siguiente: "Deseo fervientemente que el resultado de las elecciones sea el mejor posible para España y Aragón, desde mi condición todavía de presidente del Gobierno de Aragón en funciones".

Lambán ha confiado en que la jornada transcurra sin incidentes y que haya una alta participación, "que disfrutemos una vez más de lo que significa votar, de lo que significa elegir, de lo que significa, en definitiva, una jornada en la que la democracia se expresa con su máximo esplendor".

El también secretario general de los socialistas aragoneses ha dicho que todavía no ha decidido donde seguirá el escrutinio: "Quizá lo haga con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Ejea".

Respecto a la situación de esta comunidad autónoma, donde continúa el gobierno en funciones, ha manifestado: "La situación de interinidad, que estamos viviendo desde el 28 de mayo, no me parece la más conveniente, no obstante estoy convencido de que a partir de mañana, una vez pasadas las elecciones generales se reactivarán todos los mecanismos de diálogo, de interlocución entre el futuro presidente de la comunidad, Jorge Azcón, y los socios que él decida buscarse y, espero sinceramente que cuanto antes Aragón tenga gobierno".

La número uno del PSOE al Congreso, Pilar Alegría, ha depositado su voto en el IES Goya de Zaragoza Marcos Cebrián

Alegría insta a votar

La candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza y portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, ha animado a los ciudadanos a votar, porque es "la herramienta más poderosa de la democracia", y así conseguir un Gobierno fuerte para que el país siga avanzando cuatro años más.

Alegría ha votado en el IES Goya de la capital aragonesa y ha agradecido a los trabajadores de Correos, a los medios de comunicación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, interventores y apoderados de las fuerzas políticas, "que van a permitir que hoy vivamos una jornada electoral absolutamente normal".

La también ministra de Educación y Formación Profesional ha señalado que este 23 de julio es un "día importante" para Aragón, para España y para la democracia, por lo que ha instado a los ciudadanos a salir a votar y que lo hagan "de una manera masiva".

Con esa importante movilización, ha continuado Alegría, "y esos votos, que son la herramienta más poderosa en una democracia", se obtendrá un "gobierno fuerte" que permitirá que el país siga avanzando durante cuatro años más.

Además, ha comentado la elevada afluencia de gente, puesto que, en su opinión, las elecciones generales "incitan mucho a la participación" y suele registrar un porcentaje mayor de participación que los comicios autonómicos y municipales. "La gente tiene muchas ganas de participar y cuando acabe la jornada electoral, a las 20.00 horas, obtendremos unos resultados y un porcentaje de votantes muy importante. Es fundamental que la gente elija y decida", ha concluido.

Jorge Azcón ha votado en el IES Virgen del Pilar en Zaragoza. PP Aragón

Azcón anima a la participación

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha animado a "los aragoneses a que vayan a votar pronto a los colegios electorales para que no se les haga tarde y que el mayor número de personas pueda participar en las elecciones, que es sin ningún género de dudas, el día más importante de la democracia".

Azcón, que ha depositado su voto en el IES Virgen del Pilar, en la ciudad de Zaragoza, ha trasladado su agradecimiento a todas las personas que hacen posible el dispositivo electoral. "Hoy va a ser un día de calor y va a ser especialmente complicado que los presidentes, que los vocales en las mesas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que los interventores y apoderados de todos los partidos tengan que estar todo el día en los colegios electorales", con lo cual lo que toca es agradecérselo y, además desearles mucho ánimo y mucha fuerza en esta larga jornada de votación", ha apostillado.

