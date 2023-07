Anento (Zaragoza) vuelve a revivir la Guerra de los dos Pedros en pleno 23J

Mientras las gaitas recorrían las calles de Anento partiendo del campamento medieval instalado con motivo de la recreación histórica en torno a un episodio de la guerra de los dos Pedros, los vecinos, cerca de un centenar, acudían por goteo al colegio electoral, ubicado en el antiguo edificio de las escuelas. Ninguno de ellos iba caracterizado con los habituales ropajes, el intenso calor ya a primera hora de la mañana no invitaba a ello. En su caso, la constitución de la mesa electoral sí que ha registrado un contratiempo: el primer suplente del primer vocal no ha acudido al acto.

Para Héctor Casado, de 23 años, la ocasión no era la mejor: "Porque Pedro Sánchez vive en la Moncloa y con seguridad…", decía con humor. Reconocía que "en pleno verano, lo que apetece es tener algún plan de playa con tu pareja, un viaje…". A pesar de los inconvenientes se mostraba satisfecho: "Viene un vecino cada 20 minutos, así que se hace un poco más pesado". Junto a él, Domingo Cartiel, de 62, que era quien ha tenido que sustituir al ausente se mostraba resignado.

De camino a las urnas, Ángel Navarro y Nieves Cebollada reconocían que "no nos ha cambiado ningún plan, porque estamos en el pueblo de normal". "De normal voy de templario, pero es que esta mañana hace mucho calor", reconocía. En la oficina de Turismo, su responsable, Rosa M.ª Fernández, explicaba: "He ido a votar en cuanto he podido. Estaba la primera, pero he votado la tercera. Es que luego tienes que estar pendiente de los visitantes y de ayudar en la jornada a los puestos, el campamento…".

Según remarca el alcalde, Enrique Cartiel, este fin de semana ha sido especialmente ajetreado. "La recreación siempre se hace la tercera semana de julio. Pero es que este año además de las elecciones nos ha coincidido con una boda, que fue ayer por la tarde en Zaragoza", reconocía. Apunta que el municipio es bastante participativo: "En las Municipales votó el 96% del censo".

Durante la mañana del domingo tenían lugar las últimas actividades de la jornada medieval que arrancó el sábado por la mañana, para explicar cómo el enfrentamiento de Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón significó la quema total del pueblo, a pesar de que su castillo permaneciese invicto. Ayer la afluencia de público fue más baja de lo normal, pero la dedicación y esfuerzo de la Asociación de Recreación Histórica y Cultural Almugávares de Zaragoza era la misma de siempre.

"De normal venimos unas 80 personas y 14 tiendas, pero este año estamos un tercio. También el Ayuntamiento preveía menos asistencia y nos hemos ajustado", reconocía Rafael Roc, presidente de la entidad. Tanto él como otros integrantes, como Yolanda Ribas, reconocía que "hemos tenido que votar antes de salir", aunque otros esperarían a la vuelta a la capital aragonesa.

Los títeres de cachiporra de Arbolé, el concierto de música tradicional de Arcolán, un taller de adiestramiento en combate y un vermú han puesto el punto final a la edición de este año.