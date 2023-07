Una vecina vio a un sospechoso “meneando” un contenedor cuando empezaba el incendio en Oliver

La Policía Nacional empieza a estar preocupada por el rebrote que está experimentado el vandalismo incendiario en Zaragoza. Y no es para menos, ya que en apenas cinco días se han concatenado hasta seis fuegos en distintos grupos de contenedores de Las Delicias y Oliver. En este último barrio, esta pasada madrugada no solo han ardido ocho depósitos de basura y reciclaje, también han sufrido importantes daños seis vehículos, tres de ellos de la familia Torres, que regenta una panadería desde hace casi un siglo en la calle de Antonio Leyva.

“Estábamos empezando a preparar el pan cuando se han escuchado los primeros petardazos. Al salir y ver las llamas, hemos intentado mover rápidamente las dos furgonetas y el coche para ponerlos a salvo. Pero era peligroso y ya no nos han dejado”, explicaba Daniel Torres. El incendio se ha producido pasados unos minutos de las tres de la madrugada en la calle de Vicente Ferrer, junto al colegio Fernando el Católico. Y las llamas han cobrado tanta fuerza que los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han tardado casi una hora en sofocarlas.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, pero en la panadería Torres no podían oculta su rabia. “No solo repartimos pan en el barrio, servimos también a algunos bares y tiendas de fuera. Y nos hemos quedado sin las dos furgonetas con las que trabajamos. Una puede que tenga arreglo, pero la otra…”, se lamentaba uno de los hermanos, quien contaba que han tenido que recurrir a sus coches particulares para no dejar sin pan a los clientes.

Cámaras de seguridad

La madre de los hermanos Torres, María Ángel Muñió, recordaba que “nunca” aparcan junto a los contenedores, “porque no es la primera vez qué pasa algo así”. “Pero, ¿qué haces cuando no te queda otra opción y tienes que trabajar? Desde luego, a nosotros nos han fastidiado pero bien. Espero que atrapen pronto al responsable y que busquen una solución”, decía. Recordaba además que estaba previsto instalar unas cámaras de seguridad de las que aún no saben nada. “Hace más de un año que nos dijeron que iban a colocarlas, porque esta es una zona conflictiva. -añadía- Pero todos son palabras”.

Desde la Jefatura Superior de Policía explicaban a HERALDO que todavía no se ha producido ninguna detención, ni por los incendios registrados en los últimos días en las calles de Santa Orosia, Pablo Sarasate, Donantes de Sangre, Graus y Sangenis, ni por esta última quema. Sin embargo, una vecina de la calle de Vicente Ferrer explicaba que al oler a humo y asomarse al balcón vio a un hombre bastante sospechoso. “Estaba justo al lado de los contenedores cuando las llamas eran todavía muy pequeñas. Se fue caminando por la acera en dirección a Antonio Leyva, pero a los pocos metros lo vi regresar y empezar a mover uno de los contenedores. Me pareció muy extraño”, contaba esta testigo. Según esta mujer, el hombre tenía unos 40 años y vestía de negro. “Yo conozco a casi todos los que viven en esta zona, y no me pareció de por aquí”, apostillaba.