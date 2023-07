Si no era supersticiosa, podría empezar a serlo. Y razones no le faltan. Después de tres meses con la peluquería cerrada para reparar los daños de una filtración de agua del primer piso, apenas una hora después de que terminara de limpiar el local para reabrir este sábado, Elena Balasescu recibió esta pasada madrugada una llamada: “Ven corriendo, que se está quemando todo”, le avisó una amiga pasada la una. “Y eso fue lo que hice, salir para allí inmediatamente. Estaba muy asustada, porque no sabía realmente qué había ocurrido. Cuando llegué, vi los contenedores ardiendo. Acto seguido, comprobé que mi escaparate se había roto por el calor de las llamas, el cartel de la fachada se había derretido y todo el establecimiento estaba lleno de humo. No me lo podía creer”, recordaba una de las principales afectadas por la cadena de incendios presuntamente intencionados registrada en el barrio de Las Delicias de Zaragoza.

Elena había estado dando los últimos retoques al local hasta casi la medianoche, cuando lo dejó todo listo para atender hoy a la primera clienta a las 7.00. “He tenido la peluquería cerrada tres meses por una inundación y ahora casi la queman. Después de tanto tiempo sin trabajar, tenemos que aprovechar la temporada de bodas para hacer algo de caja. Y este sábado había dado muchas citas”, comentaba la dueña de esta peluquería de la calle de Pablo Sarasate, nacida en Rumanía pero afincada en España desde hace 21 años. “Creo que habré dormido un par de horas, porque tuve que estar mucho rato aireando la peluquería para poder abrir hoy”, se lamentaba. Puso en marcha el negocio de Las Delicias hace solo cuatro años, pero ha sido ya testigo de dos incendios en el mismo bloque de contenedores, instalados justo delante de su salón.

Elena Balasescu, atendiendo a una clienta esta mañana. El fuego hizo saltar el escaparate e inundó de humó el local de madrugada. Guillermo Mestre

La dueña del bar-cafetería The Old Star, Noelia Zavala, denunciaba también los graves perjuicios que este tipo de vandalismo causa “tanto a los vecinos como a los que tratamos de ganarnos honradamente el pan”. La fachada de su establecimiento está forrada de madera. Y aunque las llamas han quemado solo una parte, no quiere ni imaginar lo que habría ocurrido si los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza no hubieran sido tan rápidos. “Han llegado enseguida, la verdad. Pero creo que también hay daños en la máquina del aire acondicionado”, contaba.

Como esta hostelera, otros vecinos del barrio agradecían la celeridad con la que acudió el operativo de extinción. “Se han quemado tres contenedores, pero es que justo al lado había un colchón y otros dos contenedores más. Si las llamas ya eran enormes, si prende todo…”

La Policía Nacional está investigando lo sucedido, porque el hecho de que hayan ardido contenedores en calles tan próximas y en un intervalo de próximo tan corto apunta a reguero de incendios intencionados. En cualquier caso, por el momento no hay ningún detenido por estos hechos.