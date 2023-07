Un día después de que la tromba de agua causara estragos, el barrio de Parque Venecia intentaba recuperar el pulso. Los autobuses circulaban sin muchos retrasos en los tiempos de espera y la policía dirigía el tráfico en las zonas más afectadas. Los residentes se paseaban por calles cubiertas de barro, sus rostros eran la viva imagen de la incredulidad. "Esto en Zaragoza ha sido lo nunca visto", murmuró Angelines Tena. Como ella, muchos de los vecinos con las viviendas más alejadas de la avenida de la Policía Local, la arrasada por el agua, descubrían lo sucedido a través de los improvisados corrillos informativos. Los numerosos cortes de electricidad les habían privado, no solo de luz y agua corriente, sino también de acceso a internet y televisión.

"Hasta las 6.00 no hemos tenido luz", contó Carolina Royo. Su edificio es de los afortunados, pues otros todavía están sin energía. El apagón también propició que los ascensores, sistemas de luz y puertas eléctricas de las comunidades dejaran de funcionar. Royo aseguraba que algunas personas se habían quedado atrapadas en sus garajes. Una imagen preocupante teniendo en cuenta que muchos se inundaron. En el bloque de Mari Carmen Sánchez, tanto garaje como trasteros quedaron anegados, "los de todas las comunidades que conocemos, en realidad", añadió. Por su parte, en el de Adrián López tenían que "ir a quitar el agua del foso del ascensor". Pese al fin de la pesadilla, todavía quedaba mucho que arreglar.

Sin salidas

Había consenso sobre la zona más damnificada: el Tercer Cinturón. "Ha sido el desagüe de todo el barrio" aseguró Adrián Gasca.

La tromba de agua se desencadenó cuando muchos se encontraban conduciendo, como Rafael Zofio. "Fui por el Cuarto Cinturón y eso me salvó", afirmó. "Si hubiera ido por el otro, me hubiera pillado de lleno". Aun así, él tampoco logró salir indemne: "por la bajada de la entrada, el agua me cubría medio coche". Sánchez también se encontraba en su vehículo: "Tuvimos que ir por Valdespartera, por la Z-40".

Ambos lamentaron las pocas salidas con las que cuenta su barrio. "Solo tenemos una entrada y salida", explicaba Sánchez, "estamos completamente aislados". Su vuelta a casa le tomó "tres horas". Adrián López afirmó que se trataba de algo habitual: "Cada vez que pasa algo, nos cortan las salidas".

La localización del colegio María Zambrano era lo más comentado y criticado. "Está en medio de un barranco", denunció el presidente de la asociación de vecinos de Parque Venecia, José Antonio Andrés. Contó que, esa misma mañana, un grupo de colonias había estado en el edificio. "Si el agua llega a caer a las 14.30, no estaríamos hablando solamente de daños materiales", añadió con pesar. La palabra "Biescas" se repetía por todo el barrio. Entre murmullos de alivio por la tragedia evitada, pero también de temor por lo que podría haber sido.