Zuera llora a un alcalde con "talante" y una persona "excepcional"

Tardará mucho la localidad zaragozana de Zuera en recuperarse del golpe sufrido este sábado, cuando su alcalde, Luis Zubieta, que acababa de ser revalidado en el cargo para los próximos cuatro años, falleció al ser atropellado por una furgoneta cuando circulaba en bicicleta por la N-330. Cada vecino que se enteraba de lo sucedido reaccionaba prácticamente igual: incredulidad y estupefacción absoluta por haber sido alguien tan cercano víctima de una muerte tan injusta. En el Ayuntamiento, convertido este domingo en un velatorio donde arropar a los familiares y amigos del político, era difícil dejar de mencionar lo trágico de lo sucedido.

Miles de zufarienses han pasado estos días por la Casa Consistorial, y se espera que sean muchos más quienes acudan este lunes al funeral. Se celebrará a partir de las 11.00 en la cercana iglesia de San Pedro Apóstol, donde se instalarán unas pantallas para que, ante la gran afluencia que se prevé, sea posible seguir la misa también desde el exterior.

El impacto en el municipio está siendo enorme, entre quienes conocían más a Zubieta y también entre quienes lo conocían menos. "Está todo el pueblo en shock. No te lo crees porque ha sido todo tan... Aquí nos conocemos todos, no es lo mismo que una ciudad, si no sabes los nombres te conoces de vista, y Luis llevaba toda la vida. Estamos todos igual, todo el mundo está teniendo la misma conversación", comentaba una vecina de Zuera y, además, trabajadora municipal, tras abandonar el velatorio. "El jueves mismo lo vi", añadía, todavía sin poder dar crédito.

Junto a ella, otro compañero necesitaba tiempo para asumir lo sucedido. "Aún lo estamos asimilando, todo lo que ha pasado. Yo desde ayer al mediodía que me enteré estoy...", decía, sin ser capaz de encontrar la palabra adecuada. "Nosotros lo conocemos desde hace muchos años, hemos tenido trato con él. Como persona y como jefe, desde luego, para mí, era excepcional", lamentaba. Y era especialmente doloroso porque, además, comparte la misma afición que Zubieta e incluso alguna vez habían circulado juntos con sus bicicletas por la carretera en la que se produjo el accidente.

Además de los vecinos, numerosos compañeros del PSOE y del resto de la política aragonesa han pasado por la capilla ardiente de Luis Zubieta, quien fuera también hasta su muerte presidente de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp). Lo ha hecho por la mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, junto al delegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán. Y lo hicieron también ayer el presidente en funciones, Javier Lambán, la portavoz socialista en las Cortes, Mayte Pérez, o el diputado Carlos Pérez Anadón. También Lola Ranera, Darío Villagrasa y el líder de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Igualmente fueron muchos los que manifestaron sus condolencias de forma pública, como el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Hasta el rey Felipe VI transmitió su pésame a la familia a través de Lambán.

Muy afectados, sus compañeros de corporación de uno y otro color político sintieron profundamente la pérdida de Zubieta. Desde las puertas de la Casa Consistorial, donde las banderas ondean a media asta en señal de luto, el que también fuera en tres ocasiones alcalde de Zuera, José Manuel Larqué, del PP, lamentó el "mazazo" que supone para toda la población su marcha. "Ha desaparecido Luis, pero esperemos que su talante perdure".